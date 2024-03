La tajante decisión de Baby Etchecopar sobre su destino en canal América

Recientemente, Baby Etchecopar regresó a la televisón con su programa por pantalla doble en dos medios pertenecientes al mismo grupo empresarial. Pero ahora, el conductor tomó una tajante decisión sobre su destino en canal América, y logró hacer valer su posición respecto al desdoblamiento en cuestión.

Según detalló Marina Calabró en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Baby Etchecopar ya no saldrá de manera simultánea al aire por A24 y canal América, sino que lo hará solamente a través de la señal de noticias, tal como era habitual para su ciclo, Basta Baby.

"Se nos dio. Después de nuestra prédica, Baby Etchecopar va a volver a salir solo por la pantalla de A24 desde el miércoles 3 de abril", comenzó la especialista en espectáculos sobre la salida que tendrá el conductor de la grilla de canal América.

Baby Etchecopar volverá a salir al aire solamente a través de A24. Foto: Captura de video A24.

Luego, Marina Calabró especificó sobre la postura de Baby Etchecopar ante el gerente artístico Marcelo Tinelli: "No le quedó otra que aceptar, porque no le quedó otra que aceptar que si el conductor te dice 'no va más', no va más", explicó la columnista del ciclo radial de Jorge Lanata.

Marina Calabró dio detalles sobre el destino de Baby Etchecopar en televisión. Foto: Captura de video El Trece.

Por último, Calabró dejó en claro que desde abril Etchecopar ya no estará al aire en canal América desde abril, sino solo por la pantalla de A24, para así evitar dividir audiencia, situación que iba en desmedro del rating de su programa.

Además, Baby Etchecopar recibe también el coletazo del bajo piso que le deja en materia de mediciones Noche al Dente en canal América, situación que terminó de convencer al conductor en su tajante pedido de volver a salir solamente desde la señal de noticias mencionada.