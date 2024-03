Dos famosos conductores que trabajaron en canal América destruyeron a Marcelo Tinelli por un delicado motivo

En medio de la difícil situación que atraviesa canal América, dos famosos conductores que trabajaron en dicha señal, Jorge Rial y Carlos Monti, arremetieron contra Marcelo Tinelli por mostrarse sonriente en México con un nuevo proyecto laboral fuera de su rol en la empresa, y sin mostrarse empático con la treintena de trabajadores que fueron despedidos.

Hace un año, Marcelo Tinelli fue designado como gerente artístico en canal América, convirtiéndose en uno de los decisores de la programación, y desembarcando en la pantalla con el Bailando, programa que si bien le reportó a la señal índices de rating por encima de lo habitual, también le habría generado un déficit en materia económica por el alto costo que supone su puesta en el aire.

Indignado por la actitud de Marcelo Tinelli, Jorge Rial arrmetió con dureza desde su ciclo Argenzuela (C5N), cuestionando al popular conductor por no mostrarse empático con los trabajadores de canal América.

Jorge Rial, quien fuera uno de los históricos conductores de canal América, destruyó a Marcelo Tinelli. Foto: Captura de video C5N.

"Los programadores están en México haciendo otro laburo, cagándose de la risa, subiendo fotos y diciendo: 'Con este equipo voy hasta el fin del mundo', cuando a la gente acá la están echando. Lo de Tinelli es canallesco. Lo que toca lo convierte en plomo", disparó contundente Jorge Rial contra Marcelo Tinelli.

Por otro lado, Carlos Monti, quien trabajó recientemente en canal América en el magazine Desayuno Americano, envío del que dejó de ser parte por cuestones presupuestarias de la empresa, también arremetió contra Marcelo Tinelli al remarcar desde su ciclo en Net TV: "En este contexto problemático, tené un poquito de empatía con lo que está pasando con tu canal, vos sos el gerente de programación. A vos te contrataron, estás en México, no tiene nada que ver con América, pero por lo menos tratá de no postear. No alimentés tu Instagram con fotos que a la gente que queda en la calle le cae muy mal".

Carlos Monti también disparó contra Marcelo Tinelli por considerarlo poco empático con los trabajadores de canal América. Foto: Captura de video Net TV.

Además, desde su columna en Lanata sin filtroi (Radio Mitre), Marina Calabró volvió a exponer sus dudas respecto al futuro de Marcelo Tinelli en canal América, así como también del programa de humor que piensa poner allí en el aire, así como también sobre la cada vez más difusa posibilidad del retorno del Bailando.