Emilia Mernes se pronunció por la fuerte polémica del emprendedor que vendía productos de la artista

Emilia Mernes es noticia nuevamente, pero esta vez por un escándalo. Hace pocos días, un emprendedor bonaerense que se dedica a vender productos con imágenes de famosos, como posters, cartas, llaveros y más; informó en sus historias de Instagram que los abogados de la cantante se habían contactado con él y que le pidieron que dejara de vender productos relacionados a la artista.

"El equipo de abogados de Emilia Mernes se contactó conmigo para que dé de baja todos los productos relacionados a ella (tales como el UNO, stickers y entradas de recuerdo) ya que no tenía el debido permiso para realizar productos con su nombre. Por lo tanto, ya no se encontrarán disponibles en la tienda online ni en el perfil. Gracias por comprender", expresó el emprendedor.

La historia que compartió el emprendimiento en Instagram. Créditos: X @xcjlsj.

Esta situación se volvió viral en las redes sociales, sobre todo en X, donde las críticas hacia Mernes abundaron: "Subida al pony mal Emilia, ¿quién se cree?"; "¿¿¿¿¿¿Se puede caer TAN bajo??????"; "Pensar que la re bancaba a Emilia y no es la primera vez que hace esto, mal ahí che".

Todos estos comentarios enfurecieron a la intérprete de Exclusive.mp3 y este lunes la cantante habló sobre esta polémica y dejó todo en claro con un comunicado en X (@emimernes_).

El descargo de Emilia Mernes en X. Créditos: captura de pantalla X @emimernes_.

"Tengo la necesidad de salir a aclarar y decir que JAMÁS me metería con el laburo de NADIE, sé muy bien lo que significa el sacrificio y el esfuerzo, más aún en el momento que estamos hoy en día", dice la artista en la primera parte del posteo.

Además, Emilia Mernes se desligó de la situación explicando que ella no sabía nada al respecto: "Yo no estaba al tanto de la situación, y ya pedí las respectivas disculpas a quienes corresponden, no necesito hacer un circo de esto".

"Y estaría bueno que se informen antes de difundir falsas noticias", concluyó tajante la cantante.