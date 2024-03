"Vayan a trabajar": el duro descargo que hizo Christophe Krywonis tras publicar una propuesta laboral

Hace pocos días, Christophe Krywonis compartió un video en su perfil de Instagram (@Mundochristophe) en el que decía que buscaba "gente con ganas de cocinar". "Estoy buscando gente, personal calificado, o no, con ganas de aprender y de cocinar. Estamos trabajando muy bien, pero me falta personal que tenga ganas de venir a Mon Poulet. Entonces manden sus CV, teléfono, información al mail que voy a dejar en la publicación", comenta el cocinero en el audiovisual compartido el pasado viernes.

La oferta laboral del exjurado de MasterChef trajo un sinfín de críticas, más que nada por el tema del sueldo: "Gente con ganas hay, falta ganas de pagar un sueldo digno para el laburante gastronómico que les hacen creer que con la propina no obligatoria va a subir su sueldo. Éxitos, chef"; "Si les pagas un salario digno, y no una miseria, seguro que van con ganas. Pensalo..."; "Ganas de trabajar sobran. Lo que no hay es buenos sueldos para los gastronómicos".

El chef ha sido parte del jurado de "MasterChef" y "Bake Off".

Todos estos mensajes enfurecieron al chef francés, y este domingo realizó una contundente defensa con otro video en la red social de fotografía.

"Yo hago este video sorprendidísimo por tener que decirlo. 'Cuando pague lo que corresponde, voy a conseguir cocineros'" se lo puede escuchar decir al cocinero, parafraseando algunos de los comentarios del anterior video.

Mirá el video que compartió Christophe Krywonis luego de recibir varias críticas por la propuesta laboral que realizó a través de Instagram

"Qué gran pelotudez he leído. Y no una... sino varias personas diciendo eso. Gente que habla así es gente que nunca trabajó en gastronomía conmigo en todo caso. Y que no sabe lo que es para mí el compromiso de pagar el salario a fin de mes", agregó molesto Christophe Krywonis.

Y concluyó aclarando que sí paga el sueldo de sus empleados: "Entonces, en vez de decir pelot... déjense de joder o vayan a joder a otro lado porque Christophe paga sus salarios".