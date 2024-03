Por qué fue demorada por la policía Isabel de Gran Hermano

Sin dudas Isabel fue una de las participantes más destacadas de la edición actual de Gran Hermano. Su paso por la casa más famosa del país dio muchísimo que hablar. Sus peleas y su reconciliación con Furia, sus coqueteos con Licha y su reciente expulsión de la casa, después de reingresar en un repechaje. Esta vez la mujer de 65 años quedó involucrada en un hecho policial cuando fue detenida en el centro de Bahía Blanca en un control de alcoholemia.

A la excéntrica ex participante de Gran Hermano le realizaron un test de alcoholemia cuando circulaba por pleno centro del lugar con su camioneta Amarok pero los resultados no fueron los esperados y pasó un mal momento durante la madrugada del domingo.

¡Qué papelón! El mal momento de Isabel de Gran Hermano durante la madrugada del domingo // Créditos: @isabeldenegri78

Mientras se encontraba transitando por la calle Brandsen con su espectacular camioneta, Isabel de Gran Hermano debió someterse a la prueba de alcoholemia. En una foto que viralizó un medio de comunicación, se notó a la mediática muy abrumada por la situación.

Atravesar por esta situación y a sus 65 años, probablemente le dejará severas consecuencias para lo que será su futuro como conductora. En un acto de irresponsabilidad total, la ex hermanita enfrentará cargos que podrían ir desde la quita del registro, hasta otro castigo que dictamine la justicia.

Un reconocido periodista de la ciudad bahiense manifestó en su cuenta de X (ex Twitter).: “La participante de #GranHermanoAr, Isabel de Negri conducía borracha por pleno centro de Bahía. Fue a las 5,30. El test de alcoholemia le dio muy alto: 1,68. Su flamante Amarok quedó secuestrada. Ya interviene el Tribunal de Faltas”.

Para limpiar su imagen, la polémica ex Gran Hermano eligió su cuenta de X para realizar un descargo contra quienes alzaron la voz para criticarla: "Soy sommelier, no soy maestra jardinera. De todas formas, no debería manejar yo. No estaba pasada chicos, con 0,001 también da positivo", lanzó contundente.

¡Qué pasó! Isabel de Gran Hermano fue detenida en Bahía Blanca // Créditos: Internet

"Tranqui Isa, que más de uno de los que sale a bardear debe manejar todos los fines de semana en pedo. Se cuelgan de cualquier cosa para criticar. A la gilada ni cabida reinonaaa", fue uno de los comentarios que le dejaron sus seguidores fieles; mientras que también hubo de otros tintes: "s ilegal . Hacete cargo. Con tu vida hace lo que quieras pero te podes cargar una flia por conducir después de beber. No tenes plata para un uber? Daleeeee".

Cabe recordar que la ley exige tener alcohol cero en sangre para poder conducir y no atentar contra la vida de terceros como propia.