Por qué se armó una flor de guerra entre Luis Ventura y Chiche Gelblung: "Invade mi..."

Luis Ventura y Chiche Gelblung quedaron enfrentados en una pelea completamente inesperada. Los periodistas tuvieron una particular fricción durante las últimas horas, luego de cruzarse en los programas que ambos tienen en Radio Del Plata, ciclo que tienen pegados y continuados.

La situación se dio a conocer cuando Luis Ventura habló de lo que pasó mientras esperaba el inicio de Ventura Show, el programa que tiene por AM 1030. ¿Qué pasó? Según relató el panelista de A la tarde, Chiche Gelblung le comió parte de su horario radial.

"Hoy cuando estaba esperando el comiendo de Ventura Show estuve escuchando el interesante informe que estaba presentando Chiche Gelblung en su programa pero en mi horario", comenzó detallando muy molesto el periodista de espectáculos.

"Sigo mirando el reloj y veo que el reloj me marca 18:36, después viene 18:37, después viene avanzando y avanzando... El Ventura Show comenzó exactamente 18:40 cuando debe comenzar a las 18:30", agregó, molesto por los diez minutos que perdió.

"Digo esto porque el señor Chiche Gelblung en determinado momento de su vida por necesidades propias, invade de alguna manera este espacio cuando va y pide media hora dentro del horario que era de Ventura Show, que iba de 18 a 20...", destacó Luis Ventura sobre esta interna que ya lleva tiempo.

Y entonces se molestó con la actitud de Chiche Gelblung: "Me doy cuenta que ya no conforme de haberse quedado con media hora porque yo llegaba tarde, ese fue uno de sus argumentos, haga eso. Me rompe las pelotas que sea sin pedir permiso o llamarme o algo".

¿Por qué se pelearon Luis Ventura y Chiche Gelblung?

Luego atacó fuerte contra lo que vendría haciendo su colega: "Una cosa es hacerse el boludo y otra es ser boludo. Y yo no soy ningún boludo. Las cosas las dejo pasar pero no miro para otro lado".