Los escandalosos audios de Matilda Blanco criticando a sus compañeros de trabajo

Matilda Blanco siempre se ha caracterizado por ser una analista de moda muy crítica. No tiene pelos en la lengua y dice todo lo que piensa, sin temor a que puedan ofenderse por sus dichos. Ácida como de costumbre, recientemente quedó envuelta en una polémica por los comentarios que hizo a través de un audio criticando a sus compañeras de trabajo.

Hablamos de Tarde de Brujas, programa que se emite por canal Net tv. Y los dichos de Matilda Blanco tienen que ver con una acalorada discusión entre dos de sus compañeras: la conductora Claribel Medina y la panelista Daniela Pantano.

El conflicto central surgió cuando Daniela Pantano opinó sobre las mujeres mayores de 60 años que comparten fotos suyas en ropa interior. La panelista consideró que esta práctica era absolutamente ridícula, lo que generó una fuerte respuesta por parte de la conductora del ciclo.

Lo cierto es que este comentario no solamente incomodó a Claribel Medina, sino que también a gran parte del resto del panel de analistas y obviamente que a diferentes televidentes del programa. Otras compañeras como Adriana Salgueiro, Priscila Martínez y la mencionada Matilda Blanco salieron al cruce.

Resulta que la reconocida analista de moda dialogó de este conflicto con el periodista Matías Vázquez, a quien le envió un audio bastante fuerte apuntando contra sus compañeras de programa.

"Las peleas son fuertes porque hay muchos egos ahí ymucha gente que quiere arañar y sobresalir. La verdad no tengo ganas en este momento de dar nombres. Clari es nuestra conductora obviamente, está todo bien, es una genia. Después yo me llevo súper bien con Adriana, una divina. Pero después se generan peleas... ", comenzó explicando Matilda Blanco en el archivo de voz.

Tensión en Tarde de Brujas, el programa de Claribel Medina por Net tv.

"Yo las miro y es como si no entendieran de televisión. Tirás algo y te contestan ya subidas a un lugar de un enojo que vos decís '¿desde dónde?'. Hay peleas que a veces hay que discutir... A ver cómo lo puedo explicar para que se entienda; yo creo que debatir no es tirarse de los pelos. Es como cuando se pelean dos perros y se meten 20 a pelearse con todos, no se sabe por qué? Eso es lo que se ve y no se entiende nada", agregó.