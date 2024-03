Wanda Nara confirmó su regreso a Telefe y sorprendió al anticipar qué pasará con su carrera musical

Wanda Nara está pasando unos días en nuestro país, promocionando su nuevo tema musical, Money. A su vez, la conductora y empresaria confirmó su regreso a Telefe, y habló de la insólita propuesta labora que le llegó.

Tras sortear un difícil momento de salud, Wanda Nara se explayó sobre distintos temas en diálogo con LAM (América), donde sobre su regreso a Telefe con MasterChef remarcó: “Creo que va a ser a mitad de año. Vuelvo al país en mayo”.

En tanto que sobre su carrera musical. Wanda Nara contó que la contactaron para hacer shows en teatro y estadios. “Está todo medio cerrado. Vamos al Gran Rex, al Luna Park y al Movistar Arena. Vamos a ver”, anticipó.

Luego, sobre el perfil de su incursión en la música, Wanda Nara aclaró: “El equipo mío me había propuesto empezar en un canal de YouTube, que yo no tenía seguidores, de arrancar con alguna colaboración. Pero yo quería arrancar sola. Ellos me dijeron que no, que era difícil, que no era de un día para el otro como las historias de Instagram, que de la noche a la mañana tenés tres millones de visualizaciones”.

Por otro lado, sobre el desafío de conducir un formato como MasterChef en Telefe, Wanda Nara remarcó: “A mí me mataron cuando iba a conducir. Fue una cosa impresionante el hate que tuve antes de empezar. No había dicho ‘buenas noches’ que ya me estaban matando. Después bueno, la gente compra o no compra. Le gusta o no le gusta”.

Con su sello autoral, Wanda Nara estará presentando próximamente temas como Tóxica y Amor verdadero, el último dedicaco a Mauro Icardi.