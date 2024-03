Tras batallar con Fátima Florez por la taquilla, Martín Bossi explicó por qué él terminó ganando

Luego de una excelente temporada veraniega en Mar del Plata, ciudad en la que batalló por la taquilla con Fátima Florez, Martín Bossi se prepara para debutar con su espectáculo en pleno corazón de la cartelera porteña, es decir en calle Corrientes. Durante una entrevista con el periodista Alejandro Cruz, el actor hizo picantes declaraciones sobre la fama y el mundo del espectáculo.

En uno de los momentos de su Bossi Live Comedy, el artista se refirió directamente en pleno escenario en La Feliz a Fátima Florez al deslizar en uno de sus monólogos: “Cómo ha cambiado el mundo en los últimos 20 años, ¿no? ¿Se dieron cuenta de que somos la primera generación de seres humanos en atravesar una de las catástrofes económicas más importantes de la historia de la humanidad?”. Para acto seguido rematar: “Como si esto fuera poco, el hecho cultural más importante de la historia política de nuestro país: Fátima Florez primera dama. Ciencia ficción ¡Aleluya!”.

Fátima Florez en uno de los encuentros en escena con Javier Milei en Mar del Plata. Foto: Télam.

Recordemos que en la competencia por el liderazgo de la venta de entradas en Mar del Plata, si bien Fátima Florez comenzó la temporada imponiéndose sobre Martín Bossi en enero, el asunto se modificó en febrero con el capocómico liderando la tabla de espectadores en la ciudad balnearia, con más de 50.000 personas convocadas en total.

Al referirse al estado de cosas en el mundo del espectáculo, Bossi explicó en diálogo con el mencionado medio: "Hemos perdido la rebeldía; está todo mezclado. El concepto de artista está reemplazado por el de celebrity, que no necesariamente tiene que tener un talento. Pero como al pueblo le han sacado la cultura, ya perdió el poder de discernir entre lo bueno y lo malo. Tenemos lo que nos merecemos".

Entre otras cosas, en la entrevista Martín Bossi comentó que al bailar en una función de trasnoche de su espectáculo, en Mar del Plata muchos chicos empezaron a cantar "No hay plata", el latiguillo que impuso el novio de Fátima Florez, es decir el presidente Javier Milei al asumir su mandato. “Ver a todo ese piberío celebrando la miseria me dio ganas de vomitar. No podés bailar eso sacándote selfies como si fuera ‘Provócame’, de Chayanne; ¡ni en joda! Tenés que parar al DJ y decirle que hay límites. No es culpa de los pibes, ni ahí. Charly García, en medio del proceso militar, cantó ’Canción de Alicia en el país’; nadie sabía lo que estaba diciendo. Existía la metáfora, era rebeldía real. ¿Cuál es la rebeldía de ahora? No la hay. Faltan pelotas, y no hablo de violencia, hablo de tener la firmeza cultural de que lo que vale, vale. No es lo mismo un Juan con un millón de seguidores y que bailó dos coreos en un programa de televisión, que Luis Alberto Spinetta. Hoy todo es lo mismo".

En tanto que sobre la competencia con Fátima Florez en Mar del Plata, Martín Bossi argumentó contundente: "Es muy difícil hablar de uno, pero este show ya lo han visto 130.000 personas, unas 50.000 en Mar del Plata. La gente elije un espectáculo que habla del amor, una obra con contenido. Del otro lado hubo una propuesta que respeto, de alguien relacionada con la política sencillamente porque está en pareja con el Presidente, cuando ella misma ya había demostrado que no necesita estar ligada a alguien para que le fuera bien. Así y todo, con lo fuerte que es la campaña política, la gente eligió el amor. El boca a boca fue tan fuerte que, cuanto más tiempo la obra estuvo en cartel, se fue corriendo la bola de lo que sucedía en el teatro. Fue natural la curva en cantidad de espectadores que tuvo la obra. Yo he hecho espectáculos de imitaciones, como lo hace Fátima, quien es una excelente imitadora".

Fátima Florez en su cuestionada imitación de Javier Milei en Mar del Plata. Foto: Captura de video.

Remarcando su posición actual como artista, Bossi deslizó categórico: "Viví mucho de la máscara, y a mis 49 años ya no puedo seguir imitando a Messi o a Tina Turner. Para ser recordado debía ser, no “parecerme a”.

