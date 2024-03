El oscuro presagio de Jorge Lanata sobre lo que podría pasar en canal América

En medio de la difícil situación que transita canal América, Jorge Lanata deslizó su oscuro presagio sobre lo que podría pasar en los próximos días tras los despidos de trabajadores de la señal en cuestión, en un conflicto que además involucra a todos los trabajadores de la televisión más allá de la mencionada empresa.

Desde su programa radial, en interacción con la especialista en espectáculos Marina Calabró, Jorge Lanata reflexionó sobre la baja de una treintena de empleados de canal América. "Yo no tengo información, pero por intuición yo creo que esos 30 son parte de una lista más extensa", comenzó el conductor.

A lo que Calabró coincidió: "Sí, es lo que me dicen. Me cuentan que esos 29, digo 30 para redondear, son parte de una lista de 60, osea que habría por lo menos 30 más. Tengo la tranquilidad de conciencia de que esto lo hablé con los delegados gremiales, con lo cual no estoy cometiendo una infidencia y alarmando gente, eso nunca lo haría. Nunca saldría a decir van a echar 30 más en potencial si no estuviera segura de que los delegados del sindicato tamibén lo saben, y por ende las bases también lo saben".

Además, en términos generales de la situación de la televisión en general, más allá del caso puntual de canal América, la columnista de Jorge Lanata comentó que se pidió un cuarto intermedio hasta este jueves para tratar de llegar a un acuerdo en la negociación paritaria.

Jorge Lanata se refirió a la tensa situación en canal América. Foto: Captura TV.

Un poco después, al seguir desarrollando el tema, la periodista y el conductor hablaron sobre el vallado afuera del edificio de canal América, y allí Jorge Lanata deslizó que tal medida se seguridad podría haber sido tomada para evitar que los trabajadores tomen las instalaciones de la empresa.

Se espera que el conflicto salarial de los trabajadores de toda la televisión encuentre una resolución en la Secretaría de Trabajo, ya que la situación es delicada en todos los canales.