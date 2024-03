Yanina Latorre hizo un fuerte descargo en contra del novio de Lali Espósito

En una entrevista para Infobae, María Laura Santillán le preguntó a Pedro Rosemblat por su noviazgo con Lali Espósito. “Hablemos de Lali”, le dice la periodista y su primera respuesta fue “Uffff”. Tras afirmar que sí está de novio con la artista, Pedro mencionó que pasa por un “proceso de marido de pampitización”, haciendo referencia a Pampita y su esposo, y que además le preocupa.

“Sí estoy de novio con ella. Estoy muy enamorado, muy contento. Yo también estoy hasta las manos con ella, no hay nada más lindo que enamorarse de una persona que también está enamorada de vos y que el amor sea correspondido. Así que yo estoy muy feliz”, dijo Pedro Rosemblat.

Sin embargo, la periodista quiso más detalles y le preguntó a Pedro Rosemblat cómo conoció a Lali Espósito. “Me escribió ella y empezamos a charlar. Tuve una suerte bárbara. No sé si me hubiera animado a escribirle, quizás en algún momento si había alguna historia que tinaba contestarle, algo, quizás hubiera encontrado un hueco, pero me sorprendí, obviamente”.

Quien no dejó pasar esa respuesta de Pedro Rosemblat fue Yanina Latorre, quien fiel a su estilo apuntó contra él y sus respuestas sobre Lali Espósito. “Cuando vi la nota que hizo con María Laura Santillán me empecé a arrepentir de haber dicho que él era inteligente, el pibe es un pelotudo. Todo el tiempo lo único que quiere decir es que Lali estaba enamorada de él y que él no”.

Yanina Latorre no perdonó a Pedro Rosemblat.

Yanina Latorre también señaló: “Qué espanto, que un tipo tenga necesidad de aclarar que ella se enamoró, que ella le escribió y que ella se animó y que le dio el primer beso y lo llevó a España”. Además la panelista tuvo que aclarar que su ataque no fue en contra de la artista. “Dije lo que pensaba de la nota que dio el novio nada más”, le hizo saber a las seguidoras de la artista.