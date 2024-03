Wanda Nara tenía firmado el divorcio con Mauro Icardi: por qué no se separó

Wanda Nara continúa con un presente que la encuentra siguiendo de cerca su cuestiones de salud, pero principalmente disfrutando de tiempo de calidad junto a su esposo, Mauro Icardi y sus hijos.

Justamente la ex conductora compartió lo que fue la última aventura con el delantero, en su viaje a Italia, a su mansión en el Lago Di Como, donde disfrutaron de las comodidades de su casa de fines de semana que incluyen una imponente flota de autos de alta gama.

Lo cierto es que la mediática pareja está en un gran momento, luego de algunas tormentas que pusieron en riesgo la continuidad, a partir de escándalos que incluyeron posibles infidelidades del jugador del Galatasaray turco.

Sin dudas el hecho más escandaloso en tiempos de turbulencias fue el denominado Wanda Gate tras el acercamiento entre Mauro y La China Suárez y que fue el principio de lo que, a primeras, parecía un final anunciado.

Foto: Revista Pronto.

Hoy con las aguas calmas, quien dio nuevos detalles de aquel conflicto fue la abogada y amiga íntima de Wanda, Ana Rosenfeld, quien pasó por Mañanísima y reveló que la empresaria estuvo a punto de hacer efectivo el divorcio.

“Wanda se quiso separar. De hecho está que firmó una separación y no bancó la infidelidad. No bancó ni siquiera la posibilidad de que esa infidelidad sea cierta. Yo creo que como buena sagitariana no acepta esas defraudaciones”, sostuvo la letrada.

Por otra parte señaló que el cambio de actitud de Icardi fue excluyente para mantener la relación: “Yo creo que hubo un cambio radical en Mauro. Yo a Mauro lo quiero muchísimo. Lo conozco desde el día en que ella decidió empezar una relación, una vez que se separó de Maxi. La verdad encontró un compañero en él”.

“Mauro se dio cuenta que se le venía un edificio de cuarenta pisos encima. También Mauro entendió que a Wanda le encanta lo que hace (trabajar en televisión) como a Mauro le encanta jugar al fútbol”, cerró Rosenfeld.