Se supo el polémico motivo de Cande Tinelli para no invitar a Guillermina Valdés a su casamiento

Y un día se animaron a pegar ese salto de la mano y se arrojaron con todo a la aventura de formalizar su relación. Candelaria Tinelli y Coti Sorokin disfrutaron de la experiencia movilizante de caminar juntos por el altar, con un casamiento que acaparó todas las miradas.

La hija de Marcelo Tinelli y el cantante vibraron alto, se emocionaron y reunieron a cuatrocientos invitados para vivir una noche de ensueño, que se caracterizó por las beldades de un evento mayúsculo, que se llevó a cabo en una lujosa estancia de la provincia de Buenos Aires.

Todos los detalles de la boda se transformaron en foco de interés en los días previos, así como durante la velada, porque el público deseaba conocer todo tipo de datos, desde las características de ese lugar aislado hasta los looks elegidos por los famosos que formaron parte.

Cande Tinelli no invitó a Valdés a su boda.

Una de las cuestiones llamativas se centró en la ausencia de una persona muy vinculada al clan Tinelli, la madre del hijo menor de Marcelo, Lorenzo. Sí, todos se detuvieron en la circunstancia de la ausencia de Guillermina Valdés en el casamiento de Cande y Coti.

En pos de encontrar los motivos que impulsaron a la novia a no enviarle una invitación a su ex madrastra, apareció la sagaz lengua de Yanina Latorre. La angelita no dudó en iluminar la intrincada trama que llevó a Candelaria a evitar compartir esa noche con Valdés.

En el tratamiento de la organización de la boda en LAM, la rubia tomó la palabra y disparó directo sin filtros: “Lamento decirles que Cande Tinelli no invitó a Guillermina Valdés al casamiento”. Al mismo tiempo que corroboró que la propia hija de Marcelo se lo contó en un mensaje privado de WhatsApp.

Yanina Latorre aseguró que Cande "odia" a Guillermina.

Cande Tinelli no invitó a su boda a Guillermina Valdés porque la "odia"

Así el foco se direccionó en las razones de Tinelli para evadir a la madre de su hermano Lolo, por eso Yanina no vaciló y reveló la cruda verdad: “Si la odiaba por qué la iba a invitar”. Y añadió: “Es a la única que no invitó de las ex de Marcelo. Se ríe cuando le pregunté porque soy una con… de lo que pienso”.