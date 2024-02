Cande Tinelli respondió a quienes dudan de su casamiento con Coti Sorokin

El sábado 24 de febrero, Cande Tinelli y Coti Sorokin “dieron el sí” en los jardines de una estancia de Exaltación de la Cruz, ante una concurrencia de más de 300 invitados, a pura emoción, sellando así una relación con algunas idas y venidas. Sin embargo, mientras el evento se realizaba, estalló una duda: ¿la boda tenía validez legal?

La sospecha la instaló Susana Roccasalvo desde Implacables, cuando la conductora señaló que los novios no habían pasado por el Registro Civil, con lo cual, todo se trataba más bien de una “fiesta de casamiento”, una “celebración del amor” sin fundamento ante el Estado.

Y el lunes por la noche, Cande Tinelli se defendió desde LAM a través de un mensaje que le envió a Ángel de Brito, quien mostró al aire una imagen contundente: una foto de la mano de la hija de Marcelo Tinelli sosteniendo su flamante libreta de familia entregada por la jueza de paz que el cronista del ciclo de El Nueve no había visto.

“Las primicias que dan en ese programa, impactantes…Dijeron que no se habían casado”, lanzó Ángel, con ironía. “Todo el mundo dice ´no había juez´, pero es porque no lo vio, no sacaron fotos”, intervino entonces Yanina Latorre, quien estuvo presente en el evento. “Sí, había”, se sumó Marcela Feudale, también una de las invitadas al día más especial para Cande y Coti Sorokin.

Cande Tinelli aportó pruebas que demuestran que su casamiento fue real. Captura TV.

“Pasa que si no lo ven, no lo creen…”, opinó el conductor, y siguió: “Y hoy le pregunté a Cande y me dijo que sí, que obvio, que se casaron”. En esta dirección, Feudale recordó que incluso uno de los primeros datos que había adelantado Tinelli tenía que ver con el juez de paz.

“Acá está la libreta de familia y me mandó el acta, también”, reforzó De Brito, mientras que sus angelitas dejaron en claro su posición en esta polémica nacida en el programa de la Roccasalvo: “Y si es simbólico también está bien, hay gente que la casan los amigos”.

Uno de los looks que los novios lucieron en su boda. Instagram Cande Tinelli.

El tierno mensaje de Marcelo Tinelli durante la boda de su hija Cande

Uno de los asistentes más emocionados a la boda fue, lógicamente, Marcelo Tinelli, que conforme avanzaba la noche subió a sus redes un conmovedor mensaje junto a una foto con “su nena” en plena fiesta,