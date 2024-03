Agostina amenazó a una compañera de Gran Hermano y hay sanción: por qué le quiso pegar

Agostina Spinelli de Gran Hermano se encuentra totalmente desbordada. Desde que rompió su alianza con Juliana 'Furia' Scaglione por sentirse traicionada, todo el mal parece haberle caído a la expolicía que ahora es noticia por haber amenazado a una de sus compañeras. ¿Habrá sanción? ¿De qué tipo será?

La historia no ha marchado para Agostina durante estas últimas semanas. Desde el ingreso de Romina Uhrig su presencia dentro de la casa se ha desestabilizado, empezando a jugar muy mal y ganándose un fuerte repudio en el público.

De un momento a otro, la expolicía rompió su amistad con Furia luego de enterarse que esta última la había nominado en su momento. Para ella no hubo traición más grande que esa, aunque también es cierto que la doble de riesgo quiso mandarla a placa con un voto bronca después de haber sido la responsable de la expulsión de Catalina Gorostidi.

Desde entonces, el grupo de Las Furiosas terminaron por disolverse, Agostina se fue bajo el ala de Lisandro (el bando totalmente opuesto) y pasó a tener una mayor presencia en la cocina de la casa (como la aconsejó Romina justamente).

Para colmo de males, hace una semana reingresaron exparticipantes producto del repechaje, y dentro de este grupo volvió Catalina. Si bien cuando la pediatra abandonó la casa todas eran amigas, la médica decidió soltarle la mano tras la pelea con Furia y la dejó más sola (y dolida) aún.

Y hay más, porque durante las últimas horas se dio a conocer una polémica amenaza de la expolicía hacia su compañera. Todo se dio en una charla que tenía junto a Emma Vich en el jardín de la casa, apuntando con sus comentarios hacia Catalina.

El desafiante comentario de Agostina contra Catalina en GH.

“Yo sé bien lo que soy, tengo mis valores y mi reputación no la cambio por nada. Yo me crucé con cada cosa en la calle ¿y no me voy a parar con esta crota con aire de grandeza? Tres cachetazos le doy”, lanzó desafiante Agostina, ante la sorpresa de Emma Vich y con la médica pediatra pasando de fondo.