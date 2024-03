Acusan a canal América de arruinar a uno de sus programas estrella con un cuestionado cambio

En una temporada que asoma compleja y competitiva en materia de rating, las señales de aire mueven sus fichas y tratan de potenciar el rating de cada una de sus franjas horarias. En este sentido, canal América tiene previstos algunos cambios en su programación luego de haber quedado en cuarto lugar en la tabla del mes de febrero, incluso por debajo de su competidor más referencial, El Nueve. Y ahora, los directivos de la empresa en cuestión quedaron en la mira de la conocida periodista de espectáculos Marina Calabró por el cuestionado cambio de horario que harán sobre uno de sus programas estrella, Intrusos.

Al analizar cómo queda la grilla de canal América, la columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre), anunció que el clásico ciclo de chimentos que conduce Florencia de la V saldrá al aire de 12 a 14:30.

Marina Calabró cuestionó el horario en que quedó programado Intrusos. Foto: Captura de video América.

Cuestionando la decisión que se tomó sobre Intrusos, Marina Calabró apuntó contra las autoridades de canal América al sentenciar: "A Intrusos lo arruinaron, porque van a ir de 12 a 14:30. Es muy temprano, nunca Intrusos salió a las 12 del mediodía".

Además, Calabró cuestionó la extensión de dos horas y media qe tendrá durante esta temporada Intrusos al argumentar que "no pasa nada en el mundo del espectáculo" como para llenar de contenidos esa extensión horaria.

Marina Calabró arremetió contra los directivos de América por sus decisiones sobre Intrusos. Foto: Captura de video Radio Mitre.

Por otro lado, Marina Calabró comentó que habló con Marcela Tauro, quien antes de Intrusos trabaja en radio y confirmó que no alcanzará a llegar a canal América. "La panelista institución de va a llegar tarde, y otro tema es que Pampito dos veces por semana graba para Ciudad Magazine, y a las 12 tampoco va a llegar a Intrusos", explicó la periodista.

"La verdad me parece una muy mala jugada cambiar el horario de Intrusos, que es el programa que sostiene la tarde de América, es el que está midiendo mejor y hizo las cosas bien. Me parece que está mal. Van a afectar mucho el número de Intrusos, con la duración de dos horas y media, y adelantándolo a las 12. Me parece que esta mal programado", finalizó Marina Calabró sobre su cuestionamiento a canal América por los cambios para Intrusos.