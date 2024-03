En medio de una polémica, Pablo Duggan tildó de "nefasta" a una conocida periodista de TN

La tensa situación por la que atraviesa el país, con una serie de piquetes que tuvieron lugar durante este lunes en distintos puntos, motivó la cobertura de TN, con una periodista que dialogó con un comerciante que fue víctima de un robo durante las manifestaciones. Indignado, el hombre deslizó un polémico insulto que no pasó desapercibido en las redes sociales, y Pablo Duggan cuestionó a la comunicadora por no haber interpelado al entrevistado.

Tras las repercusión que tuvo el móvil de TN en las redes sociales, con internautas a favor y en contra de la expresión de tono racista del comerciante, Pablo Duggan no dudó en arremeter contra su colega al escribir desde su cuenta de X: "Nefasta Paula Bernini, cómo siempre. Lo peor del periodismo".

Pablo Duggan arremetió contra su colega Paula Bernini. Foto: X @pablduggan.

A su vez, el usuario que había compartido el momento de la cobertura de TN cuestionó: "El tipo tiró 'estos negros de mie... que no dejan trabajar' y a nadie se le movió un pelo. No le sacaron el micrófono, nadie hizo un comentario, nada. Total normalidad. Los medios son cómplices".

Concretamente, durante la entrevista el hombre dijo: "Se me metieron en el local, estaban las chicas solas y tuve que llamar a la policía para que saque a los negros estos de mie... que no dejan trabajar, una bronca me da. Está todo para el or..., y encima tenemos que aguantar esto. Entraron al local cuando empezaron las corridas, para acovacharse, y de paso manotearon mercadería".

Paula Bernini, la periodista de TN cuestionada por Pablo Duggan. Foto: Instagram @paula.bernini.

Finalmente, el comerciante cuya expresión fue cuestionada por Pablo Duggan y varios internautras dijo durante su móvil con TN: "Reclamá pero pacíficamente, no vengas a romper las pelotas a la gente que está laburando, que se gana día a día el pan".

En estos tiempos, lamentablemente la virulencia se ha vuelto moneda corriente en el país, y más allá de la falta de correctivo de la cronista de TN al indignado comerciante, en las calles se vive una creciente escalada de violencia.