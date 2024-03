Lío Pecoraro contó cómo quedó su relación con Jorge Rial tras la feroz pelea

Lío Pecoraro tuvo un fuerte cruce con Jorge Rial que incluso llegó a las redes sociales cuando aseguró que se casaría en pocas semanas con su novia colombiana María del Mar Ramón. Tras una desmentida, el panelista de A la Barbarossa habló con LAM para aclarar la relación que actualmente tiene con el creador de Intrusos.

"Todo bien con Jorge, de mi parte todo bien. El se portó muy bien cuando yo atravesé mi situación de salud. Se portó muy bien, pero también es verdad que nosotros le preguntamos a Jorge, a mi no me contesto", indicó Pecoraro.

"Pero también Jorge me llamó, recuerdo un día, para decir 'vos dijiste que yo me había ido de viaje con alguna', yo le pregunte si me había visto el, y como me dijo que no le dije "todo tiene que ver con como te lo dije antes. Si no lo viste lo escribieron mal", sostuvo Lio a la hora de detallar la charla que tuvo con Rial.



Pecoraro tuve un cruce con Rial

Pecoraro sufrió un cáncer que incluyó la obligación de recibir una donación de médula ósea. Afortunadamente, la situación no fue terminal para el panelista porque su hermana, Laura, fue la donante y evitó males mucho mayores.

Hace unos días, Laura Pecoraro estuvo en Buenos Aires para poder ver a Lio. Debido a esa situación, ambos estuvieron en A la Barbarossa, el programa de Telefe que conduce Georgina y en el que también trabaja el panelista.



Rial habló con Pecoraro para aclarar las cosas

"Ahí está mi familia. Mi hermanita con su esposo y mis sobrinos", dijo Lio de movida. Y luego agregó: "Somos de Rosario y vinimos a pasar el fin de semana largo", indicó Laura ante la primera pregunta de Georgina. Luego, consultada por el problema de salud de su hermano, ella manifestó: "Fue un momento muy difícil, tuvimos mucha compañía de todo el mundo, de todo el país, de los amigos. Yo no dudé ni un segundo, imaginate que es mi hermano."

"Tuvimos que hacer un estudio de compatibilidad y eso fue todo. Tuvimos la posibilidad y la bendición de poder hacerlo. Hay gente que tiene que buscar en otro país, pero en nuestro caso la solución estaba en el seno familiar. Nos testeamos la compatibilidad con mi hermana, di 50 % y yo de movida, de una dije que le donaba", finalizó Laura Pecoraro.