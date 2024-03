Jorge Rial y Diego Brancatelli se burlaron de Mariana Brey en Argenzuela

Luego de varias situaciones incómodas al aire, Mariana Brey pegó el portazo y se fue de Argenzuela, principalmente por lo mal que la pasaba cada vez que Diego Brancatelli ocupaba el rol de conductor que dejaba vacante Jorge Rial.

“Me maltrata”, aseguró Mariana Brey, al explicar el motivo de su renuncia al ciclo de C5N desde el cual, en las últimas horas, Diego Brancatelli chicaneó al aire a su ex compañera y Jorge Rial le siguió el juego, a pura burla y palitos irónicos.

Los guiños cómplices entre los dos hombres empezaron mientras la nueva panelista brindaba información. “Uh, demasiado inteligente... No, chicos. Era mejor...”, interrumpió Brancatelli, a lo que Rial lo siguió: “Te dije, no tenemos que traer gente inteligente acá”.

“¡No, no! Dejala donde está, está pasándola bárbaro”, acotó en tanto el panelista Mauro Federico, en referencia a la mudanza de Brey a Duro de domar. Y el ex Intrusos remató la clara referencia a Brey: “Te dije, no tenemos que traer gente inteligente. Yo le dije a la producción que no sean más inteligentes que nosotros, y las traen a estas y quedamos como dos boludos”.

Mariana Brey se fue de Argenzuela acusando a Diego Brancatelli de maltratador.

Mariana Brey explicó por qué renunció a Argenzuela

Harta de los ninguneos y cruces al aire con Diego Brancatelli, Mariana Brey se fue de Argenzuela y le confió a Ángel de Brito el trasfondo de esa decisión. "Renunció a Argenzuela, terminó sus días ahí, ahora está de vacaciones, Mariana Brey. Hablamos el otro día y me contó sobre su renuncia", comenzó Ángel, luego de dar la noticia en LAM por medio de un enigmático.

"Obviamente, me contó que uno de los motivos de su salida fue que se le hacía duro convivir con un maltratador como Brancatelli. Esto lo ha dicho ella en diferentes notas y se lo ha dicho a Brancatelli", aclaró el conductor de LAM sobre el motivo que la llevó a irse del ciclo del que había sido parte del equipo desde sus inicios.

Los roces entre Brancatelli y Brey eran frecuentes cuando Rial no estaba en Argenzuela.

Entonces, De Brito leyó un textual de Mariana Brey en su charla con él. "Mientras estaba Jorge, el juego con Brancatelli era lógico entre panelistas, pero cuando él está en el rol de conductor me menosprecia todo el tiempo, me ningunea, me maltrata, me calla y fuera del aire seguía el tema", relató De Brito, dando a conocer la palabra de Brey.