Tras confesar su problema de salud mental, Daniel Osvaldo reapareció en redes

El pasado jueves, Daniel Osvaldo sorprendió a todos al utilizar su perfil de Instagram para compartir un video en el que revelaba su problema de salud mental y en las adicciones que había caído a causa de su cuadro depresivo. Esto generó la solidaridad de algunas personas que salieron a apoyarlo y otras que lo criticaron con dureza. Ahora, luego de unos días de silencio, el exfutbolista reapareció en las redes sociales.

En el video que compartió Daniel Osvaldo se lo podía ver llorando mientras revelaba que sufría de depresión, lo que lo llevó a tener excesos con el alcohol y las drogas. "Estoy bastante desesperado, no la estoy pasando muy bien, para nada. No sé si será un pedido de ayuda o directamente tengo la necesidad de hablarlo. Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande, esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas. Estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones", dijo el exjugador visiblemente angustiado.

Daniel Osvaldo reapareció en redes reposteando mensajes de apoyo de sus amigos. Foto: Instagram/ Daniel Osvaldo

"Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión, muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo caigo en la autodestrucción, y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor", expresó Daniel Osvaldo en su video publicado.

Daniel Osvaldo reaparece en redes sociales

Tras haber confesado que sufre de depresión y de haber caído en adicciones de alcohol y drogas, Daniel Osvaldo reapareció en redes sociales reposteando en sus historias de Instagram mensajes que le enviaron sus excompañeros de fútbol, así como también sus seguidores en general.

Daniel Osvaldo agradeció a su excompañero de equipo Javi Márquez por el apoyo. Foto: Instagram/ Daniel Osvaldo

Uno de los que mostraron apoyo a Osvaldo fue el actual entrenador de la selección italiana de fútbol, Bruno Conti, quien compartió una foto en la que aparecen Daniele De Rossi y el ex de Daniela Ballester. "Vamos Dani tu eres FUERTE vamos", escribió el DT, a lo que el exjugador de Boca Juniors levantó esa publicación con un emoji de corazón rojo.

Por su parte, Javi Márquez, excompañero de Daniel Osvaldo en el Español de Barcelona, le dedicó un emotivo mensaje. "¡Me partió el alma escucharte hermano! Eres un valiente. ¡¡Toda la fuerza contigo!!", le escribió Márquez en una sus historias de Instagram. Osvaldo la reposteó agradeciendo su apoyo. "¡Gracias por estar hermano! ¡Te quiero!", escribió el ex de Jimena Barón.

El mensaje de Juanchi Moles fue otra de las publicaciones reposteadas por Daniel Osvaldo. Foto: Instagram/ Daniel Osvaldo

Finalmente, Daniel Osvaldo se hizo eco de una historia que subió Juanchi Moles, un exjugador que también se dedica a la música. "¡Siempre con fuerza Toro! Vamos que hay un partido que ganar hermano", escribió Moles.