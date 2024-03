La explicación del periodista que insultó en A24 mientras salía al aire un informe sobre Victoria Villarruel

Un escandaloso momento se vivió en pleno aire de A24 este viernes cuando hablaban del posteo que hizo Victoria Villarruel sobre las presuntas tensiones con Javier Milei. Al presentar el informe, un micrófono quedó abierto y se escuchó un insulto del periodista Lucio Di Matteo a la vicepresidente.

Tras el revuelo que se generó en las redes sociales, donde el instante se viralizó ampliamente, el trabajador de A24 expresó en el portal Minuto de cierre: “Este viernes 14 de marzo, mientras estaba trabajando en el canal de noticias A24, que integro desde 2014, me dejaron el micrófono abierto mientras se ponía al aire un video de la vicepresidente de la Nación, la doctora Victoria Villarruel. En ese momento, se escucha que mi voz expresa ‘esta es una hija de pu...’”.

Luego, el periodista sostuvo que el insulto en cuestión no fue para Victoria Villarruel al argumentar: “No me refería a la vicepresidente provisional del Senado, electa por el voto popular, sino a otra persona”. Además, el comunicador aseguró que pensaba que no estaba al aire en el momento del exabrupto.

Además, el periodista de A24 remarcó: “No es eso lo que pienso de la vicepresidente Villarruel, en absoluto, además del respeto que debe guardarse a las investiduras institucionales”. En tanto que dirigiéndose a la vicepresidente, Di Matteo expresó que quiere que “sepa de primera mano que de ningún modo hablaba de su persona”.

Lucio Di Matteo, el periodista que quedó en la mira tras un insulto durante un informe sobre Victoria Villarruel. Foto: Captura video A24.

El desliz del comunicador coincide con el momento en que Victoria Villarruel ratificó su compromiso con Javier Milei, en medio de una serie de versiones sobre ruptura con el mandatario nacional.

"Mi compromiso con la Argentina y Javier Milei es inclaudicable", enfatizó la vicepresidente desde su despacho. Justamente, mientras emitian ese video desde A24, fue cuando se escuchó el duro insulto de Lucio Di Matteo que no tardó en hacerse viral.