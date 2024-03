Netflix sumará a su catálogo una serie que todos estaban esperando

Netflix apostará en el mes de abril por incorporar a su catálogo un clásico de los años noventa. Si bien la plataforma de streaming ha compartido varias propuestas realizadas recientemente, que ocupan un lugar en la lista de los más vistos en Netflix, hay series y películas que no pasan de moda.

Sex And The City arribará a Netflix. La serie creada por Darren Star en 1998, llegará a la plataforma de streaming el próximo lunes 1 de abril.

La serie llegará a Netflix el primero de abril de este año. Créditos: Instagram Sexandthecitytv.

Y para quienes no conocen sobre la serie, les contamos de que trata. "Carrie Bradshaw, escritora de una columna de sexo, recurre a los consejos de sus amigas Miranda, Charlotte y Samantha mientras experimenta el amor y el placer en Nueva York", dice la sinopsis de Netflix.

Mirá el tráiler de Sex And The City

El elenco de la serie se encuentra compuesto por: Sarah Jessica Parker; Kristin Davis; Cynthia Nixon; Kim Cattrall; Chris Noth; David Eigenberg; John Corbett; Kyle MacLachlan; y Willie Garson.

Sex And The City ha gozado de tal popularidad que en 2008 se lanzó la película y en 2010 la secuela. A fines de 2021, se estrenó en Max (anteriormente HBO Max) el renacimiento y segunda entrega de la serie, pero que llevó un nombre totalmente diferente: And Just Like That... y no contó con la participación de Kim Cattrall, que interpretaba a Samantha.

Cabe destacar que la serie original ha sido nominada y ganadora de importantes premios.