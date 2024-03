El duro comunicado de Jimena Barón tras el dramático video que publicó Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo sorprendió este jueves al publicar en sus redes sociales un sorpresivo video donde reveló que está bajo tratamiento psiquiátrico. Además, contó que tuvo problemas de adicciones a las drogas y al alcohol. Todo esto en el marco de su reciente separación de la periodista Daniela Ballester.

"No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto. ¿Por qué? Y creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando", comenzó expresando.

"Y como le dije antes: he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos", agregó.

Tras las repercusiones de la noticia, Jimena Barón, ex pareja de Osvaldo, compartió un contundente comunicado en sus redes sociales en el que hizo referencia al video que publicó el papá de su hijo. "Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero por el mismo video de Instagram que vieron ustedes", comenzó Barón.

Jimena Barón junto a Daniel Osvaldo.

"Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto genera. Tengo que ir a trabajar, ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte. Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace10 años, 24/7 de su hijo", continuó.

"El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y siempre estaré. Y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones. Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo siempre", concluyó Barón.