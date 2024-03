Flor de la V reveló su nombre artístico desconocido

Hace unos días, Flor de la V cumplió 48 años. Hoy es una gran figura de la farándula argentina, pero le costó muchísimo llegar a ser la estrella que es en la actualidad. Pasaron prejuicios, barreras y hasta un nombre artístico desconocido.



Hace 22 años, en 1998, nació artísticamente Florencia de la Vega, la estrella que pudo hacerse un lugar en el medio con mucho esfuerzo y derribando muchísimos prejuicios y estigmatizaciones, dado que eran tiempos muy distintos a los de hoy en día.



Hace un tiempo, Flor de la V contó cómo fueron esos comienzos llenos de obstáculos y de lucha constante contra las miradas ajenas. Cuando estaba transitando la adolescencia, en el barrio de Llavallol, partido de Lomas de Zamora, la conocían como “La Freddy”.

Cuando estaba terminando el secundario, aprovechando los días de licencia por Carnaval, fue cuando se vistió de mujer por primera vez. En una entrevista con la revista Rolling Stone, recordó cómo fue aquel día inolvidable.



“En el barrio, cerca de casa, se armaba un corso bárbaro con Los Demente de la Loma. Yo a veces me subía a los micros, me iba a Burzaco y de repente veía que bajaban cuarenta travestis que no lo podías creer”, contó Flor de la V.



“Algunos eran un desastre, pero otras eran increíbles. Yo pensaba: ‘¿cómo hacen para estar así?’. Los viejos putos comparseros me decían: ‘Nena, vos tenés que tomar hormonas’. Pero me daba miedo”, agregó la conductora de Intrusos.

En la universidad duró muy poco tiempo, ya que abandonó la carrera de Diseño de Indumentaria de la UBA. Al tiempo se mudó a un departamento del barrio porteño de Almagro con su hermano Eduardo y con Roly Sanova, un diseñador chaqueño.



En aquella época, quien hoy se conoce como Flor de la V se hacía llamar Karen. Fue en el año 1996 cuando se hizo la primera cirugía: se colocó implantes mamarios y empezó a trabajar como drag queen. Su amigo Roly Sanova, a quien conoció un día llorando en una plaza, contó cómo eligió su nombre artístico con el que se la conoce hoy. “Le sugerí Florencia. Y le puse una parte del apellido de mi mamá, que es Meave de la Vega”, reveló.