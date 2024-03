"Prostituta vip", el tenso e incómodo cruce entre Laura Ubfal, Sol Pérez y Sabrina de Gran Hermano

Luego de la salida de Sabrina Cortez el pasado domingo en la Gala de Eliminación de Gran Hermano 2023, este lunes la exparticipante estuvo presente en el debate del reality junto a Santiago del Moro y los panelistas del programa. Allí, la joven habló sobre su breve estadía en la casa y el panel opinó sobre su juego.

Apenas inició la trasmisión, el escándalo surgió. Y es que el conductor recibió a Cortez y le preguntó sobre varios rumores que circulaban: que ya conocía desde antes a Florencia Regidor, la nueva participante del programa y que estaba acomodada por la producción. Todo esto fue desmentido por la protagonista y salieron en defensa de ella Ceferino Reato y Sol Pérez.

Sabrina Cortez estuvo este lunes en el debate del programa. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

"Lo peor es que después todo el mundo levanta la bandera, pero son las primeras en acusar a una chica linda de que se acuesta con alguien por estar acá. ¿Por qué no acusan a otro? ¿Por qué te acusan a vos? Porque sos hermosa y bueno, no es así", empezó diciendo Pérez.

Cuando se refirieron en el debate al ingreso de Sabrina la primera vez a la casa, en diciembre de 2023, varios coincidieron en que el público la amaba al principio. A eso, Reato dijo: "Yo creo que 'Furia' (Juliana Scaglione) enseguida dijo: 'esta es una rival importante'; y todo el fandom que es machista también, porque es una chica linda".

Ceferino Reato y Sol Pérez defendieron a Sabrina. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Después de mostrar cómo quedó la casa de Gran Hermano con la salida de Sabrina, le preguntaron a Laura Ubfal el motivo por el cual la joven quedó fuera de juego: "Porque el fandom de 'Furia' así lo quiso".

En ese momento, Ubfal arremetió contra Sol Pérez y Ceferino Reato: "Yo quiero decir que no coincido en absoluto con lo que están diciendo Sol y Ceferino porque es absolutamente discriminador tratar a Sabrina como que es 'linda'. Todas las chicas que están adentro de la casa son lindas, hermosas". Allí, Pérez se defendió: "No digas algo que no dije, Laura. Yo dije que alimentaron que ella hizo un casting sábana porque es linda, por eso se lo dicen, porque se meten con lo que ella hace en su vida privada; que si sube fotos en una aplicación, que si no las sube, ¡que les importa esa Sabrina con Sabrina dentro del juego!".

Laura Ubfal fue en contra de sus compañeros. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina

Tras escuchar la respuesta de Sol, Laura le contestó de manera contundente: "Yo creo que te estás identificando, Sol. Y vos sos una chica divina y maravillosa y laburante como pocas. No te agarres de ahí". La periodista, furiosa, no dejó pasar ese comentario: "No me estoy identificando nada y no me encasilles en ningún lado, Laura".

Mirá lo que pasó entre Laura Ubfal y Sol Pérez este lunes en el debate de Gran Hermano 2023

Después de la gran pelea entre las panelistas, al final de la emisión, Sol Pérez le dijo a Laura Ubfal que le debía pedir perdón por los comentarios que hizo contra ella y Sabrina: "Cuando vos haces sentir mal a alguien, y todos entendimos lo mismo, me parece que lo mejor, como una buena mujer, es pedir disculpas". "¿Sabés por qué no te pido disculpas? Porque no entendiste", replicó Ubfal, y cuando iba a seguir hablando, Pérez la interrumpió. Laura le pidió a la periodista que la dejara hablar tranquilamente y agregó: "Sol, si vos no dejas hablar, la gente me pregunta que gritas". "¿La gente es Twitter (actualmente X) que vivís hablando de Twitter, Laura? Nosotros somos analistas, somos imparciales, no somos fanáticos de ninguno", respondió furiosa Pérez.

Por último, Sol expresó: "Igual, sigo diciendo algo que tenés que escuchar. Sabrina también se sintió muy mal por un comentario tuyo y no lo dijo. ¿Y por qué tenemos que sentirnos las mujeres mal por comentarios que vos haces y no decís 'la verdad es que si te sentiste mal, te pido mil disculpas'?. Sabrina se metió a la pelea entre ambas y le recordó a Laura que la trató de "prostituta VIP", y la panelista se defendió diciendo que había hablado con su madre (de Sabrina) y que jamás ella dijo eso.