Involucran a Esmeralda Mitre en una delicada y millonaria denuncia

En las últimas horas, Esmeralda Mitre volvió a quedar en la mira de la polémica por una denuncia que trascendió sobre una supuesta deuda millonaria que la actriz no habría cancelado. Los detalles de este asunto los dieron este este lunes en LAM (América), y por el momento la acusadora no ha aparecido frente a cámaras.

Al referirse a la denuncia en cuestión, desde el programa que comanda Ángel de Brito, llamaron a la denunciante como "Sandra G", para preservar su identidad. La acusación contra Esmeralda Mitre tiene que ver por presunto incumplimiento en el pago de un préstamo que recibió.

Según detallaron en LAM, Mitre se hizo cargo de las primeras cuotas, pero ahora han pasado meses en los que habría dejado de abonar, por lo cual la denunciante inició acciones legales.

El periodista Pepe Ochoa aseguró que la artista dejó de pagar las cuotas del préstamo desde hace un año, y que la deuda no tiene intereses. Sandra G, vamos así a decirle, fue quien prestó la plata, demandó a Esmeralda Mitre por la deuda de 350 mil dólares a devolver en el plazo de un año. Los primeros meses pagó, pero después no. La fueron a buscar para reclamarle y Esmeralda no apareció. Tuvieron que ir a la Justicia para reclamar la plata", contó el especialista en espectáculos.

Luego, el colaborador de LAM agregó sobre la denuncia que involucra a Esmeralda Mitre: “Pidió una suma muy elevada, de 350 mil dólares. Fue un préstamo de una persona que le hizo un plan de pago, y ese plan se respetó hasta un tiempo y eso no se saldó. Se esperó un tiempo, mientras Esmeralda se hizo la dolobu y no pagó".

Por el momento, Esmeralda Mitre no ha salido a hablar sobre la denuncia que recibió, y en los últimos meses ha compartido su preocupación por cuestiones internas de la gran empresa de comunicación en la que tiene acciones, La Nación.