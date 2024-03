Falleció Eric Carmen, exlíder de la banda Raspberries y conocido por el hit "All By MySelf"

Una leyenda de la música falleció el pasado fin de semana: Eric Carmen, exlider de la banda de power pop y pop rock Raspberries; y famoso por su hit All By Myself, del álbum Eric Carmen, lanzado en 1975, y que Celine Dion popularizó en la década de los noventa. Cabe destacar que esta canción fue el primer tema musical lanzado por el artista después de la disolución del grupo en el mismo año. El último disco que lanzó Raspberries fue Starting Over, en el año 1974.

Su muerte fue anunciada por Amy Carmen, esposa del músico, a través de la página oficial de él. "Con gran tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Eric Carmen", dice la primera parte del comunicado. Eric tenía 74 años.

El mensaje que se puede leer cuando se ingresa a la página oficial de Eric Carmen. Créditos: captura de pantalla Ericcarmen.com.

Y agregó: "Nuestro dulce, amoroso y talentoso Eric nos dejó mientras dormía durante el fin de semana. A él le reconfortaría saber que, durante décadas, su música tocó a tantas personas y que esa música será su legado duradero. Por favor, respeten la privacidad de la familia mientras lloramos esta gran pérdida".

El mensaje concluye con la frase: "El amor es todo lo que importa... fiel y para siempre" parte de la canción Love Is All That Matters del álbum solista del cantante Boats Against the Current, de 1977.

Escuchá All By MySelf de Eric Carmen

Eric Howard Carmen nació el 11 de agosto de 1949 en Cleveland, Estados Unidos. Carmen fue guitarrista, compositor, cantante y tecladista. Desde 1970 a 1974, fue el líder de la agrupación Raspberries, grupo musical que sacó cuatro álbumes. Luego de que el grupo se separara, Eric comenzó su carera como solista y tuvo un gran éxito. Algunos de sus temas más conocidos son: Hungry Eyes, que formó parte del soundtrack del film Dirty Dancing; Make Me Lose Control; y She Did It.