Así reaccionó Nelson Castro, de TN, tras la amenaza de muerte en Rosario

Con más de 25 años en la televisión argentina, Nelson Castro y su equipo de TN fueron amenazados de muerte, tras su cobertura ante el recrudecimiento de la violencia en Rosario. "La mafia" no dudó en enviarle un mensaje claro y transparente a través de WhatsApp, desde un número no agendado.

Nelson Castro y su equipo tuvieron que hacer una parada y en plena transmisión con el estudio de TN, el periodista contó que estaban “impactados”, porque es “claramente una demostración de lo que está sucediendo en Rosario”. Los mensajes llegaron a las 9 de la mañana con un reenviado de la foto del periodista transmitiendo en vivo. “Decirle que si llega a Seguí y Oroño lo sacamos a tiros. El que avisa no traiciona, que se vaya de Rosario, no lo queremos acá, afuera, atentamente La Mafia. Que no se acerque a Francia y Seguí y Oroño. Fuera de Rosario. Si no van a terminar como Cabezas”.

Los mensajes con amenazas de "la mafia".

“La mafia” hizo referencia al periodista y fotógrafo José Luis Cabezas, quien fue asesinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar por una banda vinculada al empresario Alfredo Yabrán, después de que el reportero gráfico captara algunas imágenes del empresario en la playa.

Las amenazas a Nelson Castro llegaron al teléfono de su compañero Sebastián Domenech desde un número que no tiene agendado. Fue por ello que Castro señaló que” experimentan, viven y padecen de la misma manera que sufren los habitantes de Rosario”. De hecho, desde el canal porteño adelantaron que ya presentaron una denuncia a la Fiscalía con el objetivo de que se tomen cartas en el asunto.

Por su parte, Nelson Castro de 68 años, detalló que los narcos los vieron en el bulevar Oroño y que se enteraron al aire de la amenaza. Es más, desde el lugar que transmitieron tuvieron tres testimonios muy fuertes. “Estaba la expresión del miedo, pero nosotros estábamos mostrando la geografía de cómo a pesar del miedo estaba funcionando”, dijo.

Nelson Castro fue ubicado por la mafia rosarina.

Nelson Castro también señaló que no se sintió "seguido", pero dio detalles de que fue a un bar y los vecinos le marcaron que “es peligroso estar en la calle para alguien famoso”. “Acá pasan narcos o los agentes de los narcos, seguro alguien lo vio”, le advirtieron. “Me sorprendió esa descripción que hace la gente del narco omnipresente. Nos permitió valorar la valentía de los colegas rosarinos”, detalló el periodista.

En las últimas horas el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro confirmó que detuvieron a un hombre de 47 años y señaló que investigan los motivos que lo llevaron a cometer esas amenazas.