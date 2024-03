El increíble cambio de look Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann

Hace poco tiempo, Allegra y Sienna, las hijas menores de Nicole Neumann y Fabián Cubero, hicieron públicas sus redes sociales, por lo que los fans pueden conocer más detalles del día a día de las adolescentes.



Fue así como, hace unas horas, Allegra Cubero mostró que su madre y su hermana menor la acompañaron a la peluquería, en donde se realizó un increíble y radical cambio de look que luego compartió en las redes sociales.

Nicole Neumann y Sienna acompañaron a Allegra Cubero a la peluquería.



Hay que recordar que la mayor de las hermanas, Indiana, vive con su padre, Fabián Cubero, con Micaela Vicicionte, y con su hermano Luca. Por lo tanto, en sus redes sociales suele mostrar los paseos en familia.



No obstante, Allegra y Sienna, acompañadas siempre por Nicole Neumann, comparten habitualmente sus distintos cambios de look, su fascinación por la moda y su constante atención por las tendencias que van apareciendo.



En ese marco, en las últimas horas se pudo ver en la cuenta de Instagram de Allegra Cubero que su madre, Nicole Neumann, y su hermana, Sienna, la acompañaron a la peluquería, donde posó mostrando muy satisfecha el resultado de su cambio de look.

Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann, mostró su cambio de look.



Con emojis de una niña con tijeras en el pelo, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero subió una historia a Instagram en donde mostró el antes y el después de su cambio de apariencia, con retoques en el cabello



De esta manera, queda claro que las hijas de Nicole Neumann heredaron su pasión por la moda y los cambios de looks. La mayor de ellas, Indiana Cubero, ya está realizando desde hace un tiempo campañas de modelaje y Allegra Cubero comenzó hace poco tiempo a dar sus primeros pasos.