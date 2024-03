Infraganti: Wanda Nara mostró en vivo cómo se le rompió su carísimo auto

La vida de Wanda Nara está llena de lujos por donde se la mire. Desde su mansión, en la que vive con su familia hasta los más excéntricos viajes. Además de las carteras y prendas de lujo, una de las pasiones coleccionables de Wanda Nara son los autos de alta gama. De hecho, la empresaria adquirió, ya sea por su cuenta o como parte de los regalos de Mauro Icardi, modelos increíbles como el Rolls-Royce Ghost y el Audi Q8, como así también de otras marcas como Range Rover, Lamborghini y Ferrari.

Sin embargo, la vida agitada que lleva en este último tiempo, con su viajes esporádicos de Turquía a Italia o a Argentina, además de sus compromisos laborales y como cantante, la diva no pasa mucho tiempo en un solo lugar. Pero este fin de semana sí tuvo un momento de relax y decidió disfrutarlo en familia, por lo que quiso salir a manejar uno de sus lujosos autos, aunque cuando se encontraba en el garaje, un problema la frenó.

Como acostumbra en muchas circunstancias, Wanda Nara comenzó mostrando la escena a través de sus redes sociales. Con ambas manos sobre el volante, la mediática lucía sus anillos y sus uñas rosas, postal que acompañó con una frase y un emoji de un oso de peluche: “Cuando te encontrás con tus juguetes".

Y la pequeña Isabella, quien acompañaba a sus padres, se encargó de documentar el gran momento: “Mamá está muy feliz porque este es su auto de ensueño. Ahí está papi intentando decirle cómo salir”, se la escuchó decir. Acto seguido, Wanda Nara comenzó a maniobrar, mientras que le comentó a su hija: “Estoy feliz Isa, es como que vos encuentres tu muñeca que no podés encontrar hace un montón”. Al mismo tiempo, la niña filmaba con el celular de su madre y agregaba: “Acá tenemos todos, los chicles y todo”.

Entre los nervios, el cuidado por no dañar el auto y atender a las indicaciones de su marido, la empresaria perdió la paciencia. “Decile a tu papá que no me indique que me pone muy nerviosa”, frase que Isabella le repitió a su padre cuando este se subió al auto. Una vez todos arriba, la influencer comenzó a avanzar poco a poco, sin embargo, se escuchaba un extraño ruido en el motor, con lo cual, la familia bajó del auto.

Fue ahí que Mauro Icardi debió poner manos en el asunto y ver qué sucedía con el vehículo. Obviamente, tan enamorada, Wanda Nara registró cómo arreglaba el inconveniente: “Me encanta que seas completo”, le dijo a su esposo. Evidentemente el futbolista se da maña para este tipo de cosas, ya que minutos después se los ve contentos en el auto.

“Arrancó la batería después de seis meses sin uso”, detalló muy feliz la diva. Luego, subió una foto alzando el pulgar sentada en su Lamborghini azul, donde se la podía ver orgullosa.

Sin dudas que Wanda Nara, y su familia, tienen todos los lujos y disfrutan compartiendo grandes momentos como así también mostrando sus lindos días a sus millones de seguidores.