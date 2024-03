Emanuel Noir de Ke Personajes envuelto en una nueva polémica

El líder de Ke Personajes, Emanuel Noir, volvió a protagonizar un nuevo escándalo ya que en las últimas horas fue denunciado por una supuesta pelea, en la que golpeó a un hombre de 52 años en Concepción del Uruguay, lugar donde habita el cantante.

Según trascendió en los medios uruguayos, Emanuel Noir estaba acompañado de un amigo cuándo azotaron a este hombre de 52 años mientras estaba en un parador. El hecho habría ocurrido a las 6 de la mañana del jueves cuando el líder de Ke Personajes se bajó de una camioneta negra y de la nada golpeó de un puño en el rostro a la presunta víctima.

Emanuel Noir de Ke Personajes fue denunciado.

Al parecer, el acompañante de Emanuel Noir también habría golpeado con una patada en el rostro sin explicaciones algunas a este hombre que radicó la denuncia. Los hechos fueron corroborados por la Policía, luego de un llamado al 101, quienes constataron que tenía un corte en la cabeza, además de un testigo que reafirmó los hechos denunciados.

Emanuel Noir hizo un descargo en las historias de su cuenta de Instagram y le envió un mensaje a sus seguidores en el que con enojo señala que no es la primera vez que le pasa esto y cada tanto se repite la misma situación. “Si tengo las de ganar, lo más probable es que nunca haya pruebas. Si tengo las de perder, siempre ok, pero en este caso me encantaría saber cómo fue la secuencia eh para que todos vean y se rescaten de la jugada esa, ok”.

El líder de Ke Personajes también sugirió que la gente “falta el respeto de una manera tan zarpada y busca eso para tener pruebas y querer hundirte cuando vos no perjudicas a nadie”. Y es que después de la separación con la madre de sus hijas Emanuel Noir no se le vio muy bien y estuvo envuelto en dos peleas en la vía pública una en Buenos Aires y otra en Concepción del Uruguay.