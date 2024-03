El Lollapalooza confirmó los horarios del lineup: todos los detalles

La espera terminó, ya están confirmados los horarios de la novena edición de Lollapalooza Argentina, que contará con la presencia de los mejores artistas del momento reunidos en un line up que explota en variedad de géneros. Los melómanos que vienen esperando desde hace meses ese fin de semana que #LollaAR le dedica a la celebración de la música, a realizarse entre el 15 y el 17 de marzo, ahora pueden organizar sus tres días de festival para no perderse de ninguno de los artistas y bandas de su interés.

Las puertas del Hipódromo de San Isidro abrirán a las 11.30 durante las tres jornadas del festival. El puntapié inicial de #LollaAR2024 estará rebosando talento femenino: los primeros shows serán los de Paula Prieto, Juana Rozas, y la multiinstrumentista Daniela Milagros que con tan sólo 19 años tuvo el honor de ser telonera de Slash. Durante esa primera jornada habrá rock para todos los gustos, con Mujer Cebra, Winona Widers, Peces Raros –en su amalgama electrónica–, y si de electrónica hablamos, maestros como el argentino Mariano Mellino, el pop exquisito de Juliana Gattas, rap de la mano de YSY A, y mucho más.

Cuando caiga el sol, la banda californiana de punk rock The Offspring dará su show a las 19.45 hs, y los canadienses indiscutidos del indie rock, Arcade Fire, se presentarán a las 20.45 hs. Los platos más fuertes de la noche serán las presentaciones de Blink-182, la banda estadounidense de pop punk cuyo enérgico estilo se hará sentir en el Hipódromo de San Isidro a partir de las 22.30 hs, mientras que el dúo francés The Blaze copará el escenario alternativo a las 22.15 hs con sus increíbles propuestas visuales, y el gran cierre de la noche, a las 23.45 hs, estará a cargo del reconocido DJ y especialista en EDM, Diplo.

El lineup del viernes del Lollapalooza.x

El sábado 16 de marzo comenzará a las 12.15 con Joelle, la compositora francesa de estilo pop soul que brindará su show en el escenario principal, o bien junto a la fueguina Babeblade, que comenzará a la misma hora. Promediando la tarde, habrá que elegir entre ir en busca del grupo de música Koino Yokan, la banda indie local que mezcla elementos de rock alternativo, pop y electrónica, ver a Chico Blanco en el Perry’s o a Latin Mafia en el escenario principal.

Luego, llegará el momento del dúo inglés Jungle desde el escenario principal a las 17.45, aunque los amantes del rock seguramente vayan al escenario alternativo para disfrutar del show de Nothing But Thieves. Uno de los momentos más épicos promete ser el de Miranda!, que estará destilando su pop intoxicante desde el escenario Samsung a las 18.45 hs. La noche traerá una variedad de estilos y géneros que podrán verse en los diferentes escenarios de #LollaAR de la mano de grandes bandas y artistas como Sam Smith (20.45), Loud Luxury (21.15), SZA (22.15), The Driver Era (22.15), y Timmy Trumpet (22.30). El cierre de este gran día, le tocará al grupo británico de música electrónica Above & Beyond, que hará bailar a todos a partir de las 23.30.

El lineup del sábado del Lollapalooza.

La tercera y última jornada del domingo 17 de marzo, arrancará a las 12.15 con dos propuestas geniales para que cada uno elija cómo comenzar, con shows en simultáneo del cuarteto femenino de post rock Fin del Mundo o el del multiinstrumentista y cantante Mat Alba. La tarde se pasará volando como siempre que uno la está pasando bien en una seguidilla de shows de todo tipo, desde el indie pop y el hip hop, hasta el post hardcore, con artistas como Dayglow, Jessie Reyez y Pierce The Veil.

El lineup del dia domingo del Lollapalooza.

Por su parte, la propuesta local contará, entre otros, con la banda de indie pop argentina Bandalos Chinos (18 hs), quienes compartirán el escenario principal con artistas del calibre de Thirty Seconds To Mars (20 hs) y Feid (22.15). Como si todo esto fuera poco, esta jornada de cierre contará con los shows de Limp Bizkit, la banda estadounidense de rock metal que se presentará a las 21 hs, y para las 22.30 estará también King Gizzard & The Lizard Wizard, la banda de rock psicodélico originaria de Melbourne, Australia. El cierre de esta increíble noche será a las 23.45 y correrá por cuenta de Meduza, el grupo de house, para un final bailando en la pista.