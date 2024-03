El hijo de Roberto Pettinato sentenció a Jimena Barón

Por estos días, Jimena Barón volvió a estar en el ojo del huracán. Desde que ella muestra su cuerpo en su cuenta de Instagram ha suscitado diferentes críticas entre sus seguidores, por lo que cargó en contra de los supuestos “nutricionistas y coaches que la toman como un mal ejemplo”.

Lo único que pidió a Jimena Barón, en un agitado descargo, es que dejen de entrometerse y dar opiniones sobre cuerpos ajenos. La actriz dejó en claro a sus odiadores que ella “entrena muchísimo y también come muchísimo”. De hecho, solicitó expresamente que no utilizaran ninguna de sus fotos, porque está harta de que ahora todos “son modernos, avanzados y empáticos, pero no paran de opinar” sobre los demás.

Jimena Barón pidió que no usen sus fotos.

Ahora otro que entró en la polémica de Jimena Barón fue el hijo de Roberto Pettinato, Homero Pettinato, en el programa Sería increíble de Olga. Mostraron el descargo que hizo la actriz en su Instagram y señaló: “No me consta su vida ni cómo se lleva ella con su cuerpo, pero cuando vos tenés el cu… hegemónico, el objetivo de las personas que se impuso de esa manera, y decís tendríamos que estar orgulloso, de nuestro cuerpo y lo mostrás, es una falsedad, ¿entendés?”.

A Jimena Barón la tacharon de mal ejemplo.

Lo que cuestiona Homero Pettinato de las declaraciones de Jimena Barón en su análisis en Olga es que el mensaje de la actriz sigue alimentando los patrones hegemónicos a los que están acostumbrados y difunden la gente del espectáculo en redes y en televisión.

A Jimena Barón le encanta mostrarse en Instagram.

"Si vos no entendes eso, está faltando empatía también, para entender que hay otras personas que no tienen ese cuerpo, que no pueden llegar a ese cuerpo. Si vos les decís 'sintámosnos orgullosos' y mostrás un cuerpo súper trabajado, en realidad no estás difundiendo orgullo, estás difundiendo hegemonía".