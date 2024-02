Paula Chaves habló del supuesto affaire de Flor Vigna y Pedro Alfonso

Luego de haberse confirmado la ruptura entre Flor Vigna y Luciano Castro, corrió un rumor que indicaba que la bailarina habría tenido una relación secreta con Pedro Alfonso, quien está casado con Paula Chaves, que tras enterarse de las especulaciones, habló del supuesto affaire de su esposo.

En una conversación telefónica con el conductor del programa “LAM” de América TV, Ángel de Brito, Paula Chaves reaccionó a los rumores del supuesto romance de su esposo con Flor Vigna. “Lo primero que me dice es 'que fiaca’ ¿Qué querés que te diga? No puedo creer, te juro, volver con este tema. Nunca fue un tema en nosotros”, aseguró la exmodelo.

En 2010, Pedro Alfonso y Flor Vigna fueron pareja en el reality show "Bailando por un sueño". Foto: Internet

El conductor insistió preguntándole a la exmodelo si en verdad había ocurrido algo de todo lo que se está hablando. "¿Qué quiere decir eso, pasó y no te importó o nunca pasó por eso no fue tema?", cuestionó Ángel de Brito

“No pasó, confío en Pedro. Compartimos mucho con Flor Vigna y Nico Occhiato en ese tiempo porque era su novio. Son esas cosas que se instalan, ella re venía a casa, salíamos con Nico. Jamás me dio celos ella, otras sí…", se sinceró Paula Chaves.

Paula Chaves aseguró que confía en su esposo Pedro Alfonso. Foto: Instagram/ Paula Chaves

Paula Chaves y el rumor de la relación entre Pedro Alfonso y Flor Vigna

La supuesta relación entre Pedro Alfonso y Flor Vigna se habría dado a mediados del 2010 cuando el actor y la bailarina fueron pareja en el reality show “Bailando por un sueño”, y luego compañeros en la obra teatral que el esposo de Paula Chaves presentó en Villa Carlos Paz en aquel entonces. “No puedo creer que se hable de eso”, dijo Paula. “No pasó, por eso, no hubo nada de eso”, afirmó Chaves.

Paula Chaves desmintió el supuesto romance entre Pedro Alfonso y Flor Vigna. Foto: Instagram/ Paula Chaves

Paula Chaves se confiesa

Asimismo, Paula Chaves confesó lo que sentía por Flor Vigna cuando en un momento determinado compartieron mucho con sus parejas. "Yo soy resincera y transparente y a mí Flor nunca me dio celos. Otras sí me dieron celos, pero Flor en particular nunca me dio celos. Nunca me generó nada como mujer. Yo estaba recién parida, con Baltazar, puérpera, imaginate… con toda la revolución hormonal", dijo la exmodelo.

"Ella venía un montón a casa, no salíamos a comer porque Balta era muy chiquito pero me acuerdo que ensayaban en el living de casa, nosotros estábamos recién mudados, Oli se iba a los ensayos con Pepe y con Flor. Nunca me dio celos. Primero y principal que confío en mi marido. Nunca me dio celos, lo que me da un poco de fiaca y la verdad que ahora sí que me cansa un toque es que cualquiera tira cualquier cosa y es un rumor que ya se instala", concluyó Paula Chaves.