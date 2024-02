La prueba por la que pasará Viviana Canosa en TN que involucra a Jonatan Viale

Tras un largo período de incertidumbre, Viviana Canosa anunció a fines de enero su desvinculación de LN+, situación que dejó a la conductora disponible para otras señales de noticias de la competencia. En medio de rumores que hablaban de un posible desembarco en C5N, luego se conoció que la periodista negocia su vuelta a la pantalla chica con TN. Y ahora, salió a la luz que allí harán una prueba para testear cuánto mide la controversial figura, sumándole como rendidor condimento la presencia de Jonatan Viale.

"Hoy desde TN me dijeron: 'La semana que viene está previsto que Canosa y Jonito (por Viale) vayan juntos de invitados a un programa, supongo que a un programa del prime, no sé si al de Diego Sehinkman o a agluno de los unitarios; eso no me lo confirmaron", detalló Marina Calabró en Lanata sin filtro (Radio Mitre) sobre la inminente aparición que harán Viviana Canosa y Jonatan Viale en TN.

Jonatan Viale, la gran apuesta de TN pare repuntar en el rating. Foto: Captura de video LN+.

Luego, la especialista en espectáculos remarcó que le agregaron: "Tomalo como una suerte de prueba en vivo de Canosa en la pantalla de TN".

Además, Calabró recordó que Canosa ya había rendido en materia de números en TN cuando estuvo con Wiñazki, pero eso fue hace un tiempo y el rendimiento de las figuras en los canales de noticias es volátil.

El factible aterrizaje de Viviana Canosa en TN se daría como estrategia del canal para ganar terreno frente al imparable avance de C5N y el repunte que está experimentando LN+. En este sentido, la incorporación de Jonatan Viale es una jugada clave para el rendimiento de la señal de noticias del Grupo Clarín.