Así estaba Pablo Tamagnini, el cantante de La Konga, cuando participó en Gran Hermano

Pablo Tamagnini es reconocido en la actualidad por ser parte de la banda La Konga. Sin embargo, hace ya unos cuantos años participó del reality show de la casa más famosa del país, ya que estuvo en Gran Hermano Famosos 2007.

Previo a su paso por Gran Hermano Famosos, Tamagnini fue parte de Operación Triunfo en 2003. Gracias a su talento y personalidad, llegó a ser finalista, lo que hizo incrementó exponencialmente su popularidad a lo largo y a lo ancho del país. Eso fue un comienzo en su carrera, misma que luego lo depositó ni más ni menos que en la pantalla de Telefe.

Pero claro, no todas las experiencias mediáticas son iguales. Y Pablo Tamagnini pudo comprobarlo en persona ya que en Operación Triunfo la pasó muy bien, pero en Gran Hermano Famosos la cosa no fue similar ya que estuvo 50 días en la casa y fue el séptimo eliminado del certamen.



Pablo Tamagnini hoy

"Le agradezco a mi yo del pasado por haber sido tan audaz, tan creído te diría, tan positivo en su búsqueda, porque si no, no hubiera conseguido nada. Me animé a hacerlo", indicó el cantante en diálogo con Teleshow. "Estuve hasta las 6 de la mañana bajo lluvia para hacer un casting", recordó Pablo Tamagnini.

"Es una muestra gratis de la fama. En realidad no es el verdadero éxito. Puede pasar que la mayoría creímos que estábamos totalmente consagrados y que éramos artistas ya de la hostia, y la verdad que no, era como tirarse de un avión sin paracaídas y aprender a volar en la caída", finalizó Pablo como un balance del camino recorrido hasta el momento.



Pablo dentro de la casa

Operación Triunfo, Gran Hermano Famosos, un paso por el Bailando por un Sueño y actualmente La Konga. Un interesante CV muestra Pablo Tamagnini. Y va por más experiencias dentro de una carrera frenética.