Viviana Canosa negocia su vuelta a la televisión con un canal líder en el rating

Luego de que confirmara su salida de LN+, el destino de Viviana Canosa en la televisión se volvió una incógnita, y ahora, tras el rumor de una posible incorporación a C5N, se dio a conocer que la conductora lidera con el canal de noticias que es líder en el rating, TN:

En su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró detalló que luego de que la propia Viviana Canosa desmintiera su posible llegada a C5N, se baraja la chance de su desembarco en Bravo TV. Sin embargo, luego la especialista en espectáculos contó que habló con una fuente muy cercana a la polémica conductora, quien le anticipó que la negociación en curso más firme es con TN.

Marina Calabró aseguró que Viviana Canosa negocia con TN su vuelta a la televisión. Foto: Captura de video Radio Mitre.

"Hablé con el riñón de Viviana y me dijo: 'Vivu está analizando distintas propuestas. C5N no va a ser, no te estoy negando que no haya habido un acercamiento, sólo que no está en sus planes. Con Fontevecchia tiene un excelente vínculo, pero se te está escapando la mejor oferta de todas'", comentó Marina Calabró sobre la información que le dieron relacionada con las tratativas que Viviana Canosa estaría negociando con TN.

Para dejar más en claro su desarrollo, la especialista en espectáculos puntualizó: "Concluisón: la negociación que ya inició Viviana Canosa según su propio riñón, es con TN".

Tras su baja de LN+, Viviana Canosa podría debutar en la pantalla de TN. Foto: Captura de video LN+.

Por último, sobre el posible desembarco de Canosa en el canal líder de noticias líder en el rating, Calabró remarcó que la opcón más firme de la conductora es TN, y que próximamente habrá más novedades.