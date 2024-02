Fer Dente confesó qué famoso fue su primer amor en la adolescencia

Si bien no es ninguna rareza que Fer Dente comparta detalles de su vida sentimental, en las últimas horas sorprendió al revelar el nombre del famoso que fue su primer gran amor en la adolescencia.



Fue en su programa Paraíso Fiscal, que conduce por Olga. Allí, habló de High School Musical La Selección, el reality para hacer el remake de la exitosa película de Disney, en la Argentina. Detrás de ese recuerdo, hay una historia de amor sorprendente.



En el programa del canal de streaming estuvo como invitado Walter Bruno, el actor que se puso en la piel de Ryan en la mencionada película. Todos quedaron sin palabras cuando Fer Dente contó que tuvieron un romance.



“Wally fue mi primer amor. Yo tenía 17 años. Imagínense que por High School dejé a mitad de año en el colegio. Y tenía novia. Hacía dos años y medio, Cami, que le mando un beso”, comenzó contando el conductor.



“Me separé de Cami y Wally fue el primer chico gay que conocí en mi vida. Yo era tipo fan de él, porque no podía creer que era un chico gay”, agregó el conductor. “Yo venía de un colegio católico. Y flashee”, aseguró Fer Dente.

Walter Bruno, el primer gran amor de Fer Dente.



Asimismo, el actor y conductor ahondó en los detalles sobre los lugares de encuentro. “Ellos paraban en un hotel, los chicos que venían de las provincias. Y ahí teníamos nuestros encuentros de amor”, reveló.



“Todo oculto aparte. Mi mamá se enteró de que yo era gay por Wally. En esa época yo me quedaba sin crédito en el teléfono. Entonces, usaba el celular de mi mamá para mandarle mensajes a Walter. No borré un mensaje y mi mamá me preguntó: ‘¿Qué es esto?’”, cerró Fer Dente.