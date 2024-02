Tras su baja de LN+, Viviana Canosa aclaró en qué otro canal de noticias no plensa estar

Hace un par de semanas, Viviana Canosa anunció desde sus redes sociales su desvinculación de LN+, y a partir de ese momento crecieron las especulaciones sobre el destino de la conductora en la televisión. Una de las versiones que cobró fuerza en estos últimos días, hablaba de un posible desembarco de la periodista en la pantalla de C5N, pero ahora ella se encargó de derribar ese rumor.

En el programa Socios del Espectáculo (El Trece), Mariana Brey fue la primera en desmentir la supuesta llegada de Viviana Canosa a C5N. La panelista del ciclo que lideran Rodrigo Lussich y Adrián Pallares trabaja en la mencionada señal de noticias, y tras consultar con algunas auoridades remarcó categórica: "Tengo novedades: Viviana Canosa en C5N no va a estar. Consulté y no está para nada en las posibilidades, por ahora no y es un por ahora largo, o sea, no en el 2024".

Poco después, la propia Viviana Canosa se comunicó con Rodrigo Lussich para dejar en claro que tras su salida de LN+, no tiene planes de trabajar en C5N. "Por favor, Rodri, desmentí las huevadas que dicen de los canales. Estoy con hermosos proyectos y estoy cerca de otro canal", anticipó la conductora.

Acto seguido, Brey le sugirió a Lussich que indague si el canal que tiene en vistas Canosa es TN. "Le pregunté estar cerca es muy bueno y respondió 'muy'", comentó el conductor en relación al uso del slogan del canal de noticias del Grupo Clarín, por lo cual quedó entrelíneas que Viviana estaría en tratativas con dicha señal.

La salida de la conductora de LN+ se dio en medio de largas negociaciones, y no resultaría improbable que Viviana Canosa sea incorporada por TN, ya que la misma empresa se llevó a otra de las grandes figuras de La Nación, Jonatan Viale.