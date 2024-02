Ángel de Brito mostró su encuentro con el doble de Bruce Willis: el parecido es alucinante

Ángel de Brito se tomó unos días de descanso y la pasa de maravilla en el país vecino del Uruguay, en Punta del Este. En este lugar se siente muy a gusto y por eso repite este periodo vacacional por aquellas tierras con las que tiene una fuerte conexión emocional. De hecho, está muy activo desde su cuenta de Instagram.

En uno de sus últimos posteos, Ángel de Brito festejó encontrarse de nuevo con el doble de Bruce Willis. “En Syrah, Punta Ballena me encontré 15 años después con el doble de Bruce Willis. Cómo lo ven para el próximo Bailando. PD: veo muchos ofendidos en los comentarios, aclaro lo obvio, no es Bruce es el doble como lo indica el arroba”.

15 años después, Ángel de Brito se reencuentra con el doble de Bruce Willis.

Y es que Ángel de Brito disfruta de momentos singulares y este fue uno de esos. El de la foto no es el verdadero Bruce Willis, aunque se parece muchísimo, sino que se trata del doble argentino llamado Pablo Perillo. De hecho, mostró el antes de la foto actual y es increíble las similitudes con el actor de Hollywood.

Es más Ángel de Brito tuvo que aclarar que no se trata del verdadero Bruce Willis, puesto que el actor de Hollywood no pasa por su mejor momento y sufre una enfermedad que lo mantiene cautivo en casa y rodeado de su familia, sin embargo, el parecido no pasa por alto.

Ángel de Brito cuando conoció al doble de Bruce Willis.

Hasta el momento las imágenes de Ángel de Brito tienen más de 20,000 me gusta y cientos de comentarios en el que sus seguidores no pueden creer el parecido del doble de Bruce Willis. Cinthia Fernández le comentó: “Viste lo igual que es, tremendo, y un copado”. Otros creían que era el verdadero.