Taylor Swift reveló la tapa de su próximo disco y el listado de las canciones

Sin lugar a dudas, Taylor Swift es una de las artistas con mayor éxito en la industria musical. La joven cantante ha conseguido numerosos reconocimientos por su carrera artística y cuando visitó nuestro país causó furor y no dejó de ser noticia ni un segundo, además de que llenó el Estadio Monumental las tres fechas en las que se presentó.

El pasado domingo, Swift se presentó en la 66ª edición de los Premios Grammy. La intérprete de Cardigan se llevó a casa dos estatuillas por "Mejor Álbum Vocal Pop" y "Mejor Álbum del Año", por su trabajo Midnights, lanzado en octubre de 2022.

La cantante ha ganado trece Premios Grammy en toda su carrera. Créditos: X @swiftiegirI.

Cuando la cantante se subió al escenario a recibir uno de los premios, Taylor sorprendió a todos con una revelación que nadie se esperaba, un secreto que guardó por dos años: "Mi nuevo álbum sale el 19 de abril. Se llama 'The Tortured Poets Department'. Voy a ir a publicar la portada ahora mismo tras bambalinas". Y Taylor Swift cumplió con su palabra.

Este lunes, la compositora compartió en Instagram (@Taylorswift) la portada de su próximo álbum y el listado de las canciones del mismo. En la imagen, en blanco y negro, que publicó la artista, se puede leer la frase "I love you, it's ruining my life" ("Te amo, lo que está arruinando mi vida", en español).

La tapa del nuevo álbum. Créditos: Instagram Taylorswift.

El disco tendrá diecisiete canciones. Créditos: Instagram Taylorswift.

En la foto, la cantante enseña las diecisiete canciones que formarán parte del disco. Dos de ellas incluyen colaboraciones, una con el cantante Post Malone y otra con la banda británica de indie rock, Florence and the Machine:

Fortnight, ft. Post Malone. The Tortured Poets Department. My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Down Bad. So Long, London. But Daddy I Love Him. Fresh Out the Slammer. Florida!!!, ft. Florence and the Machine. Guilty as Sin?. Who's Afraid of Little Old Me?. I Can Fix Him (No Really I Can). Loml. I Can Do It With a Broken Heart. The Smallest Man Who Ever Lived. The Alchemy. Clara Bow. Bonus track: The Manuscript.

El anuncio hizo explotar las redes sociales y en X (anteriormente Twitter), es primero en tendencias "Taylor".