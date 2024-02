Qué opinó Cristina Pérez de la imitación que le hace Fátima Florez: “Me parece un…”

En el menú del humor todo es válido y plausible. Solo se trata de comprender el tono y la búsqueda altruista, que se refiere nada más y nada menos que a construir risas y procurar momentos agradables. Claro que en el universo de las imitaciones no siempre se logra una recepción positiva.

Fátima Florez ha demostrado su talento en infinidad de ocasiones, principalmente en calzarse en la piel de celebridades y reproducir su modos, sus hábitos, sus voces y sus frases. En esta ocasión, la blonda sorprendió con la caracterización de Cristina Pérez.

La conductora del noticiero de Telefe se acercó al teatro, en Mar del Plata, a disfrutar del show de la pareja del presidente de la Nación. Ahí se topó con su propia versión, con el segmento que le dedicó Fátima y vertió su opinión sobre esa reproducción de su persona.

En una entrevista con Socios del espectáculo, y acompañada de su comprometido Luis Petri, Cristina aceptó compartir su postura ante el trabajo de Florez. Rodeada de guardaespaldas, por la función pública de su novio, Pérez recibió la pregunta del cronista: "¿Te gustó lo que viste?"

A pesar del movimiento para retirarse de la sala, la tucumana no tuvo reparos en ofrecer su análisis y sostuvo: "Sí, me encanta. Es muy talentosa Fátima". El movilero retrucó: "¿Lo tomás con humor o te ofende?”. Lejos de adquirir un rictus fastidioso, Cristina aseguró: "No, no me ofende”.

Cristina adelantó que volverá a Telefe Noticias.

Incluso reconoció los factores por los que le agrada que Fátima se calce en su personalidad y amplió: “Al contrario. Me parece un reconocimiento. Hay que saber reírse de uno mismo. Me parece muy bien". Siempre con una sonrisa a flor de piel su rostro.

La nota derivó a otro tópico, ya que el periodista apretó a fondo: “¿Estás preparada para volver al noticiero?”. Así llegó la confesión de Pérez: “Por supuesto, exactamente. Nunca me fui”. Y respecto a la consulta del movilero sobre las especulaciones de solicitar otro tipo de formato, Cristina narró: “Está todo en la mesa ,ya se van a enterar”.