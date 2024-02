Quién es la novia de Juan Palomino

Si hay alguien que está pasando un excelente momento tanto profesional como personal, dos planos que demostró que se pueden combinar perfectamente, ése es Juan Palomino, actualmente protagonista de la obra Sex, viví tu experiencia, de José Muscari.



Sucede que el actor está en pareja con Charo Bogarín, quien también forma parte del elenco. Lejos de lo que mucha gente cree, ellos aseguran que no un problema compartir la vida y el trabajo con la pareja.



“A nosotros nos potencia. Nuestra experiencia es más que positiva. Llegamos el 11 de diciembre, pasamos Navidad y Año Nuevo acá. Estamos solos, estamos como si fuésemos dos novios de veintipico: comemos cuando queremos, cocinamos unos fideos como cuando éramos más chicos”, comentó Juan Palomino en una charla con Teleshow.

Juan Palomino y Charon Bogarín.



“Estamos totalmente despojados de esas responsabilidades que, como padres hemos tenido, yo con Sofía, Aaron y Floriana. En muchos casos, el hecho de vivir arriba del escenario y en la vida cotidiana estar juntos todo el día, podría ser complejo”, sostuvo el actor.



“A nosotros nos permite ser más compañeros, escucharnos aun más, ser creativos, contemplativos, admirarnos. Y eso me parece que, en tiempos en que transcurren otros tipos de valores, está bueno y estoy muy agradecido que la vida me permita esta experiencia”, explicó luego Juan Palomino.



Por su parte, Charo Bogarín reveló cómo atraviesa este momento de sus vidas. “Estamos como en una nueva primavera, disfrutando del sexo a pleno, de estar en pareja, solteros, sin hijos, solteros lo digo en el nivel de que él tiene tres hijos, yo una hija de 28 años. Y estamos disfrutando como si uno estuviera en ese período de la secundaria, en donde no tenés más responsabilidades que tu vida y encargarte de ver de qué vas a vivir, qué vas a estudiar y no más que eso”, sostuvo. “Estamos en una primavera de vida y una primavera sexual también”, añadió.

Juan Palomino y Charon Bogarín con José María Muscari.



Asimismo, ante la consulta sobre cómo conviven el rol de pareja y el rol de padres, Juan Palomino compartió una reflexión. “Me encanta ese título: ‘Hay vida después de los hijos’ o ‘cómo la pareja sobrevive a los hijos’. Porque esa es otra realidad, que la sexualidad muchas veces queda apañada por esas responsabilidades que tenemos que asumir como madres, como padres”, enfatizó.



“Hay que mantener siempre viva esa llama, porque esa pulsión sexual que tenemos todos los seres humanos es el motor de la felicidad. A veces queremos no darle ese rol preponderante a la sexualidad. Y la verdad es que es lo único que mantiene ese interés y el vigor en una pareja”, concluyó el actor.