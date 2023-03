Por qué Juan Palomino no ve a su hija hace más de un año

El actor Juan Palomino sorprendió al revelar que no ve a su hija Floriana, de 18 años, hace más de un año y abrió su corazón para explicar los motivos, que están vinculados con la distancia geográfica.



“Nos vemos por camarita”, contó el actor, en referencia a la única forma de contacto que tiene con su hija, que está viviendo en Brasil. De todos modos, asegura que el vínculo lo mantienen lo más cercano posible.



“Reconozco que la extraño. También aprendí a correrme de ese lugar del padre que no puede estar sin los hijos. Fui muy soltador en ese sentido”, aseguró Juan Palomino en una entrevista con Pronto.

Juan Palomino.



Al igual que su padre, Floriana orienta su futuro por el lado artístico. De eso, también habló Juan Palomino. “Posiblemente ahora viaje al festival de Gramado a trabajar. Está buenísimo. Está haciendo un curso de asistente de dirección muy copado y una experiencia con el marketing”, reveló.



No obstante, al parecer, Floriana no sería la única heredera de la pasión artística. “Tengo tres hijos y parece que todos siguen mis pasos en lo artístico”, comentó el actor con mucho orgullo en la entrevista.



“Sofía es actriz, Aarón está empezando a actuar y estudia teatro; mientras que Floriana me parece que se va a dedicar al cine y a la gestión cultural”, explicó Juan Palomino sobre el rumbo de sus tres hijos.

Juan Palomino.



Además, confesó que una charla Floriana hizo que aceptara la propuesta para formar parte de la obra Sex, que dirige José María Muscari. “Basta, papá, de hacer testimoniales, poesía, música y demás”, le dijo la joven a su padre.



“Ya hiciste de Maradona, de Perón, de Dorrego, de Marín Fierro y hasta hiciste de nafta súper y criptonita. Rompé un poco y arriésgate con tus 61 años a hablar de temas que está puedo que puedas atravesar”, le sugirió Floriana a su padre, Juan Palomino.