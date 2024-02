La increíble historia de Pablo Frana: el argentino que vive en Islandia y actuó con Jodie Foster en True Detective

Pablo Frana es profesor de teatro, tiene 38 años, nació en Azul, de allí se mudó a Junín, estudió en Buenos Aires y desde hace más de dos años vive en Islandia. Gracias a su hermana, María Emilia, abandonó la Argentina durante la pandemia. “Como profesor de teatro, había empezado a estudiar la especialización en géneros y sexualidades de la Universidad de Buenos Aires. Ya casi la terminé, me falta la tesis. También daba clases en varias instituciones, por ejemplo, en la unidad 33 de Los Hornos, la cárcel de mujeres con hijos. Pero nunca hacía pie, sobre todo en lo económico”, indicó Frana sobre los motivos de su salida del país.

Ya en Islandia, el comienzo fue difícil. Caminaba más de dos kilómetros diarios para llegar a su trabajo e incluso plantea que llegó a dudar sobre su futuro. “Fue duro adaptarse porque yo no vine de viajero, para explorar, yo necesitaba trabajar”, indicó el argentino en relación a sus primeros días en el país europeo.

Su hermana, también, fue la mentora de su participación en True Detective. María Emilia lo incentivó a animarse a probar suerte con lo suyo, por lo que Pablo mandó un video con sus antecedentes y recibió una rápida respuesta positiva. Arrancó con la publicidad de un helado y pocos meses después la productora lo contactó para trabajar ni más ni menos que junto a Jodie Foster. En un principio no quería ser extra, pero terminó haciendo nueve jornadas.



Frana en True Detective (HBO Max)

“Ahora, en vivo, para todos ustedes, le vamos a poner la mayonesa, la misma que hicimos ayer”, es la frase que dice Frana con una innegable tonada argentina en el arranque de True Detective: Tierra Nocturna, la cuarta entrega de esta serie, protagonizada por Jodie Foster y cuya parte inicial acaba de estrenarse en HBO Max.

Feliz por su presente, Pablo admite que el comienzo fue difícil y que en ese momento recibió el apoyo a la distancia de su familia y sus amigos, además del seguimiento profesional de su psicóloga desde Argentina. Ahora, Frana está más estable y admite que "No es que me iba mal y ahora triunfé por estar cinco segundos en una serie. Nunca bajé los brazos, se puede ser actor de diferentes maneras, en diferentes ámbitos. Me gusta actuar, me mantiene vivo, es una pasión".



Frana y su hermana (Pablo Frana)

Por último, Frana puntualiza algunas diferencias entre su vida actual y lo que le sucedía cuando estaba en nuestro país: "El hecho de tener un trabajo estable es algo que nunca me pasó en Argentina, si bien yo daba clases, siempre era por períodos. Entonces, ahora tengo una tranquilidad que antes no tenía. Además, ya tengo 38 años. Encaro de otra manera los castings, mucho más relajado, con un trabajo que me permite hacerlo”.