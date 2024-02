Fátima Florez expuso una intimidad de Javier Milei por la que todavía no se casaría

Mirtha Legrand tuvo una nueva edición de La noche de Mirtha y contó con cuatro invitados de lujo como Fátima Florez, Iliana Calabró, Marcelo Polino y Raúl Lavié. La novia de Javier Milei además estaba festejando su cumpleaños números 43.

Claro que las preguntas a Fátima Florez rondaron sobre cómo es su relación con Javier Milei. “Yo siento que volví a nacer”, respondió cuando Mirtha le preguntó si era la primera vez que se enamoraba de esta manera.

El mandatario se hizo presente en Mar del Plata para festejar el cumpleaños de la actriz que aseguró que está “sintiendo cosas que nunca había sentido. Me hace muy bien y encontré una persona en la que siento que con mirarnos nos entendemos”.

Fátima Florez volvió al programa de Mirtha Legrand tras este episodio en donde fue de visita cuando estuvo Javier Milei.

La humorista dijo que no son de discutir con su pareja pero admitió que “es una relación muy nueva”. En ese sentido, expresó: “Yo soy una persona que no me gusta discutir y somos de cuidar mucho el vínculo”.

Fiel a su estilo, Mirtha no dudó a la hora de hacerle una pregunta picante y la interrogó sobre si le gustaría casarse con Javier Milei.

"Yo creo que es muy pronto, compartimos mucho la espiritualidad. Creo que a veces hay algo más fuerte que casarse que es compartir esa espiritualidad que compartimos", respondió la actriz compartiendo esta intimidad que tiene con el presidente.

El efusivo beso que le dio Javier Milei a Fátima Florez cuando la visitó en el teatro.

"Somos personas muy espirituales, muy amantes de los animales, amamos los animales", agregó Fátima saliendo del apuro.