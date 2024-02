Marina Calabró increpó a Mirtha Legrand y explicó por qué rechazó la invitación de la diva

La periodista Marina Calabró era una de las figuras inicialmente convocadas para la mesa de Mirtha Legrand del sábado pasado. Sin embargo, la especialista en espectáculos y actualidad política no podrá asistir porque tiene un compromiso laboral, y encaró a la diva con una filosa explicación.

Según trascendió, el motivo de la invitación de Marina Calabró al ciclo de los sábados de Mirtha Legrand, tenía como picante objetivo juntarla con su colega Rolando Barbano, con quien se dice estaría iniciando un romance.

Marina Calabró, picante con Mirtha Legrand. Foto: Captura de video Radio Mitre.

Decidida a dar por tierra todo tipo de malentendido, Calabró encaró a Legrand desde su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), y comenzó:. "Quiero decirle algo a Mirtha con todo el cariño, respeto y admiración que le tengo, que está mal informada señora, mal informada".

Luego, sobre su baja a la mesa de la diva, Marina Calabró argumentó picante. "Me da como pudor desmentir a Mirtha Legrand, porque estarán diciendo en su casa 'lavate la boca, quien sos'. Hizo una referencia a una invitación a su programa que me envió su producción y su textual fue 'la invitamos con Barbano y no quiso ir'. No es cierto. A mi me invitaron para una mesa en la que no estaba prevista la presencia de Rolando Barbano, y nunca me hablaron de una coincidencia, salvo que me esté blanqueando que es una emboscada, pero no creo... no creo"..

Marina Calabró le hizo un filosa aclaración a Mirtha Legrand.. Foto: Captura de video El Trece.

Por otro lado, para calmar un poco las aguas en sus dardos hacia Mirtha Legrand, la periodista siguió: "A mí lo que me parece es que hubo un desajuste con la producción y Mirtha cree que me invitaron con Barbano pero no es verdad, no es cierto no ocurrió esto".

Finalmente, sobre el verdadero motivo de su negativa a sumarse a la mesa de Mirtha Legrand, Marina Calabró explicó: "La verdad es que no fui al programa porque tengo contrato hasta el 31 de enero con Kuarzo, para las grabaciones de Guido Kaczka (Los 8 Escalones de El Trece), que coinciden, se superponen con la grabación de Mirtha Legrand, y yo no falto a un laburo por ir a un programa. Me parece uno tiene que honrar su compromiso. Esa es la única razón, el único misterio por el que no pude ir en enero al programa de Mirtha Legrand. Lo aclaro también para que no haya ruido y digan 'Marina no quiere ir a mi mesa'. Me encantaría ir pero honro mis contratos porque de esto vivo"..