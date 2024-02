Ernestina Pais se internó en un centro de salud mental: su duro relato

Ya lejos de los incidentes y escándalos familiares que protagonizó durante el último tiempo, Ernestina Pais se presentó este viernes en el piso de LAM y confesó una dura situación que atravesó cuando la tragedia y la tristeza invadieron su vida, cuando decidió internarse en un centro de salud mental.

¿Qué pasó? Luego de que algunos compañeros perdieran sus puestos de trabajos y otros fallecieran por distintas circunstancias, el dolor y la preocupación invadieron la cabeza de Ernestina Pais. Así, temiendo por su salud mental, ella tomó una drástica decisión.

“Sufrí mucho por compañeros que se quedaban sin laburo. Vi morir a dos compañeros en un año. Fue mucha tristeza en ese año y dije ‘sabés qué? Esta tristeza me la voy a permitir’”, se sinceró la conductora en charla con las angelitas.

Tal como dijo la presentadora en el programa de América, su intención fue tapar los malos sentimientos y alivianar la carga mental que tenía: “Dije ‘voy a juntar todas las tristezas y las que vengo ocultando bajo la alfombra’”, reveló, sorprendiendo a todos los presentes.

En ese momento intervino Fernanda Iglesias, quien le consultó si hacía terapia. “Me aburrí de terapia, me aburría escucharme. Me autointerné. fui a un lugar donde controlaba el teléfono y todo, hacía todo lo que podía hacer para ver y visualizar cómo iba a ser mi vida, me ocupé de eso”, respondió por su parte la invitada.

Luego le preguntaron si se encontraba asistida por profesionales o si bien hacía algún tipo de actividad física/mental para poder encontrar cierto cable a tierra: “De todo, teatro, yoga, meditaciones, dibujo, escultura... era hermoso. Viví en una nube de pedo durante todo enero”, contestó Ernestina Pais.

Ernestina Pais habló de los problemas de salud mental que atravesó.

Por otro lado, en medio de una profunda charla a corazón abierto, la conductora confesó qué le dijeron sus amigos al salir del centro de salud mental y por qué creen que se internó allí: “Tienen la teoría de que me metí en ese lugar para no enterarme de las cosas”.