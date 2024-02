La histórica participación de Lit Killah con el League of Legends: "Era una meta por cumplir"

El mundo de los videojuegos probablemente haya tocado a toda la población. Es que ya sea por un acercamiento directo o bien por un cercano, los videojuegos en sus distintas formas es parte del desarrollo de la tecnología y del avance de la sociedad. Desde haber jugado a "la viborita" en el Nokia 1100 o a juegos del Sega hasta la actualidad de juegos en donde sos protagonista a través de la realidad virtual, los videojuegos atraviesan generaciones de todo el mundo, sin distinción de religión o idioma.

El avance ha logrado posicionar a distintas marcas entre las más elegidas como también generar éxitos indiscutidos como el FIFA en el fútbol, el Need For Speed en el automovilismo o el League of Legends en lo estratégico.

Este último, conocido mundialmente como LOL, es uno de los videojuegos más exitosos en la historia. Riot Games Music, la firma desarrolladora de este juego, realizó una exclusiva colaboración con el rapero argentino Lit Killah siendo el primer artista latinoamericano en ser parte de tal acción.

League of Legends es una pasión de millones. Y Lit Killah se encarga de plasmar este sentimiento en toda la lírica y temática de la canción, que nos transporta a un mundo donde lo único que importa es tu partida, tus compañeros de equipo y darlo todo en cada teamfight.

Lit Killah es uno de los artistas del género urbano del momento.

"Es algo que está bueno y soy el primer latino lo que me genera un gran orgullo. Yo juego hace mucho tiempo y era una de las tantas metas por cumplir", contó Lit Killah en diálogo con MDZ.

"Jugaba al juego hace mucho y no tuve que buscar inspiración porque ya lo tenía en la cabeza. Fue un ida y vuelta con ellos porque hubo varios tópicos que no se podían tocar", explicó sobre el nacimiento de Mi clan, la flamante canción.

"Siempre me gustaron como hobbie y me divierte mucho jugar ahí con amigos", cuenta además de confesar en tono de humor que "en el LOL me siento muy bueno, pero no sé si el mejor".

Mauro Román Monzón, el nombre de Lit Killah, tiene 24 años y es de la generación de la playstation ya que todavía no estaba tan popularizada la industria de jugar en la PC. "De chico jugaba a la Play 2 porque no tenía compu, jugaba a todos los que te imagines", cuenta risueño el artista.

Mirá la entrevista a Lit Killah

Sus comienzos de la carrera fueron siendo parte de la competencia de plaza de Argentina: El Quinto Escalón. Allí estuvo por primera vez en abril de 2016. Sin embargo, fue en El Campito Free, competencia de plaza en Ramos Mejía, donde su nombre saltó rápidamente a la fama. En agosto de ese año se coronó como el ganador de ese evento y fue en la batalla contra Duki, por semifinales, lo que hizo que su talento se haga viral en todas las redes sociales.

"Ahora se cerró el círculo porque con la primera plata que hice con el freestyle me compré mi primera compu y ahora logré esto", explica haciendo un balance de las vueltas y los objetivos logrados en su carrera. El poster oficial de la nueva canción de Lit Killah.

Éste 29 de febrero de 2024 es la fecha de estreno mundial. Podrás disfrutar de esta canción cuando quieras desde distintas plataformas de streaming de música. Durante el teaser, pudimos ver guiños a la buena y longeva relación entre Riot Games y este exitoso artista con fragmentos de la presentación en vivo que realizó Lit Killah durante la final de la LLA en el 2023.

Mirá el video de la canción de Lit Killah