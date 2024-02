Gran Hermano 2023: quiénes son los nuevos nominados y qué rating logró este miércoles

Después de que los participantes de Gran Hermano 2023 se salvaran de una Gala de Nominación, y de Eliminación, la semana pasada; este miércoles a los "hermanitos" les tocó volver a la realidad y enfrentar uno de los momentos más tensos de la semana.

De los catorce jugadores de la casa, sólo doce pudieron votar, porque Juliana Scaglione, alias "Furia", fue sancionada por no utilizar el micrófono en el programa, que en realidad se trató de una estrategia para quedar sí o sí en placa, algo que terminó resultando; e Isabel de Negri, que le reveló información del exterior a Lisandro y también quedó en placa.

Catorce participantes continúan en el reality. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Los participantes hicieron sus elecciones, con sus respectivos argumentos, y al final de la noche, Santiago del Moro anunció los nuevos nominados: Juliana Scaglione; Isabel De Negri; Lisandro Navarro; Agostina Spinelli; Bautista Mascia; y Joel Ojeda.

No obstante, esta no es la placa definitiva. Este jueves, Nicolás Grosman, líder de la casa, salvará a uno de los nominados para que no vaya el domingo a la Gala de Eliminación y sumará a alguien a placa.

Los jugadores que quedaron nominados este miércoles. Créditos: Instagram Granhermanoar

La Gala de Nominación de este miércoles fue lo más visto del día con 18,8 puntos de rating. El reality ocupó dos lugares más en la lista de rating: el segundo puesto con GH Directv DGO Presentan: Espiando la casa (noche) que hizo 12,6 puntos; y el quinto, que lo compartió con la nueva novela turca Melissa, con GH Directv DGO Presentan: Espiando la casa (tarde) que consiguió 8,8 puntos. El tercer lugar del top cinco de los programas más vistos de este miércoles fue para Escape Perfecto con 12,1 puntos; y el cuarto fue para Telefe Noticias con 9,1 puntos.

Con la programación de este miércoles, Telefe obtuvo un promedio de 9,8 puntos.